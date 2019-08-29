«Мы любим игры»

В российский прокат выходит триллер «Я иду искать». «Коммерсантъ Стиль» встретился с создателями фильма и исполнителями главных ролей в Лос-Анджелесе, чтобы узнать, как Энди Макдауэлл размахивала кулаками и какой поступок богатых людей она считает вульгарным, а также почему смотреть фильмы ужасов больше не стыдно.

«Я иду искать» — проект творческой группы Radio Silence — режиссеров Мэттью Беттинелли, Тайлера Джиллетта и продюсера Чада Виллеллы. Талантливое трио поставило триллер с элементами комедии и хоррора, а главную роль отдали австралийке Самаре Уивинг («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).

По сюжету главная героиня выходит замуж за богатого наследника семьи, которая сколотила состояние на играх. Первая же брачная ночь оборачивается для нее сюрпризом — ей предстоит пройти обряд посвящения, который предполагает использование арбалета, лука и стрел, ножей, топоров и ружья. Роль свекрови в картине досталась Энди Макдауэлл, для которой это оказался дебют не только в жанре хоррора, но и первая для 61-летней актрисы роль, где она могла вдоволь поразмахивать кулаками.

Мы встретились с актрисами и создателями «Я иду искать» накануне премьеры, чтобы узнать, каково было сниматься зимой в Канаде в подвенечном платье, о привычках богатых людей, о том, как Энди Макдауэлл пострадала на съемках своего первого хоррора, и о том, сколько свадебных платьев ушло на съемки одной игры в прятки.