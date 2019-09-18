Сегодня исполняется 70 лет советнику президента, председателю Совета по правам человека Михаилу Федотову

Его поздравляет уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова:

— Уважаемый Михаил Александрович! От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Своим трудом Вы демонстрируете яркий пример беззаветного служения интересам российских граждан, принципам законности и справедливости. Богатый профессиональный опыт и неизменно ответственный подход к делу снискали Вам заслуженное признание в обществе и уважение среди коллег. Человек высоких моральных принципов, ярый приверженец демократических убеждений, Вы вносите неоценимый вклад в развитие Российской Федерации на современном этапе. Большого уважения заслуживает проводимая Вами деятельность по совершенствованию правозащитной практики и укреплению гарантий прав граждан. Ваша неравнодушная позиция и неизменная отзывчивость помогают решать нелегкие задачи и уверенно защищать права и свободы миллионов людей, проживающих в нашей стране. Рада тому, что наше сотрудничество из года в год становится более продуктивным и разносторонним, и надеюсь, что в будущем нам удастся сохранить эту позитивную тенденцию. В этот торжественный день сердечно желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в нашем нелегком, но благородном деле!

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