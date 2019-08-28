Главные новости к утру 28 августа

Футболисты российского «Краснодара» проиграли греческому «Олимпиакосу» в ответном матче раунда play-off квалификации Лиги чемпионов и продолжат борьбу в групповом этапе Лиги Европы. Подробнее

Госсекретарь США Майк Помпео поддержал заявление президента Дональда Трампа о том, что Россию следует пригласить на саммит G7 в следующем году. «Конечно, мы будем работать в этом направлении»,— сказал госсекретарь. О заявлении

Еще один американский сенатор может не получить российскую визу. Майк Ли планирует поехать в Россию на следующей неделе, однако пока не получил ответа на запрос о разрешительном документе.

Защита дочерней компании «Ростеха» «Авиакапитал-Сервис» пыталась урегулировать претензии к Boeing без суда, но компания не пошла на приемлемое решение. В компании Boeing не стали комментировать ситуацию. Об иске

О предстоящих 28 августа событиях читайте в анонсе “Ъ”.