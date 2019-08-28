Еще один американский сенатор может не получить российскую визу

Третий американский сенатор — Майк Ли (республиканец, штат Юта) может не получить российскую визу. Он планирует поехать в Россию на следующей неделе, однако пока не получил ответа на запрос о разрешительном документе, передает Politico.
Ранее об отказе в российской визе сообщил сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон. В офисе сенатора не уточнили, когда он собирался посетить Россию.
Затем о проблеме с визой рассказал представитель Демократической партии сенатор Крис Мерфи. Он собирался приехать в Россию в составе делегации Конгресса на переговоры с официальными лицами.
В составе делегации от Конгресса должен был быть и господин Джонсон.
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