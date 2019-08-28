Главные анонсы 28 августа

С 28 августа по 7 сентября в Москве в территориальных избирательных комиссиях пройдет досрочное голосование на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Для досрочного голосования необходима уважительная причина: отпуск, служебная командировка, производственная или учебная необходимость и др. Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября О подготовке к выборам

Также в Москве в четвертый раз протестируют систему электронного голосования. В очередном тестировании системы приглашают принять участие жителей Москвы, зарегистрированных в трех избирательных округах: № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Участникам будет предложено ответить на вопрос о том, во что городу следует вкладывать средства: в пешеходные зоны или в автомагистрали. О результатах третьего теста 4067532

В Киеве состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и помощника президента США Джона Болтона. Основной темой переговоров, как ожидается, будет подготовка к встрече господина Зеленского и президента США Дональда Трампа в Польше.

Кроме того, СМИ сообщают, что господин Болтон во время визита попытается убедить власти Украины не допустить продажи завода авиационных двигателей «Мотор Сич» китайской компании. О целях визита Джона Болтона