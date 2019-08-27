«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» и выступит в группе Лиги Европы

Футболисты российского «Краснодара» проиграли греческому «Олимпиакосу» в ответном матче раунда play-off квалификации Лиги чемпионов и продолжат борьбу в групповом этапе Лиги Европы.
Прошедшая в Краснодаре встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Голы забили: Юссеф Эль-Араби (11, 47) — Даниил Уткин (10).
В первом матче греческая команда победила со счетом 4:0. Таким образом «Олимпиакос» выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.
О первом матче — в публикации “Ъ” «"Краснодар" не пускают в Лигу чемпионов».
Об ответном — в публикации “Ъ” «"Краснодар" вылетел в Лигу Европы».
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