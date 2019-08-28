Адвокат: Boeing не пошел на приемлемое для «дочки» «Ростеха» решение до суда

Защита дочерней компании «Ростеха» «Авиакапитал-Сервис» пыталась урегулировать претензии к Boeing без суда, но компания не пошла на приемлемое решение, сообщил «РИА Новости» представляющий интересы российской компании адвокат Стивен Маркс. «Были предприняты усилия, чтобы попытаться решить этот вопрос во внесудебном порядке, но Boeing не смог, или не стал, или не захотел рассмотреть приемлемое решение»,— сказал он.

В компании Boeing не стали комментировать ситуацию.

По данным СМИ, иск был подан в окружной суд округа Кук (Чикаго). В нем «Авиакапитал-Сервис» просит расторгнуть контракт на поставку 35 самолетов Boeing 737 MAX 8, большая часть которых предназначалась для авиакомпании «Победа». «Авиакапитал-Сервис» требует от Boeing вернуть $35 млн аванса с процентами, компенсировать $75 млн упущенной выгоды (всего — $115 млн), а также заплатить штраф, сумма которого не указывается.

Позже сообщалось, что «Авиакапитал-Сервис» готова к внесудебным переговорам с Boeing о расторжении контракта на поставку 35 самолетов Boeing 737 MAX 8 и выплате компенсации в размере как минимум $75 млн.

Подробнее — в публикации “Ъ” «"Ростех" судится с Boeing из-за поставок 737 MAX».