Платят все

Власти Башкирии по примеру других регионов создают региональный фонд для решения проблемы обманутых дольщиков. Организацию планируют создать как НКО, учредителем которого станет госкомстрой республики. Основным источником пополнения такого фонда собеседники называют региональный бюджет. По их оценке, налогоплательщикам достраивание домов недобросовестных застройщиков может обойтись в 6-9 млрд руб. Возможность пополнения фонда из федерального бюджета равно как и перспективы компенсации этих затрат эксперты считают неочевидной.

О том, что в Башкирии будет создан региональный фонд «по урегулированию обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства», вчера сообщил врио главы республики Радий Хабиров. Создание таких фондов в регионах предусмотрено поправками в ФЗ-214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов», вступившими в силу в июне. Учредителем фонда будет госкомитет по строительству и архитектуре. Структуру планируют зарегистрировать как некоммерческую организацию.

Господин Хабиров напомнил, что Башкирия является рекордсменом в Приволжском федеральном округе по числу обманутых дольщиков. «Сроки у нас небольшие. Поэтому создаем фонд, начинаем насыщать его бюджетными деньгами и направлять на строительство. По-другому никак»,— заявил он.

По данным госкомстроя, в республике к категории проблемных отнесены 92 жилых объекта, к обманутым дольщикам — более 7 тыс. человек.

Официальных данных о том, во сколько оцениваются затраты на завершение домов обманутых дольщиков, пока нет. Собеседник „Ъ“ в правительстве сообщил, что обсуждается перечисление в фонд в течение двух лет от 6 до 9 млрд руб. Причем, по его словам, в первую очередь, ставка делается на пополнение фонда из республиканского бюджета. «Из федерального это долго и проблематично»,— отметил собеседник.

Схема, которая предусмотрена ФЗ-214 и ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», позволяет региональным фондам достраивать дома только тех застройщиков, в отношении которых начата процедура банкротства. «В этом случае по решению суда фонды вступают в права застройщиков»,— сообщила юрист по делам обманутых дольщиков Зульфия Гайсина. Региональные фонды созданы, в частности, в Приморском крае и Челябинской области. Кроме того, в России создан федеральный Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, который курирует госкорпорация «Дом.РФ». Источниками пополнения федерального фонда являются федеральный бюджет, а также компенсационный фонд, куда застройщики отчисляют 1,2% от стоимости договоров долевого участия.

В госкомстрое затруднились сказать, какое число проблемных объектов в Башкирии строится застройщиками-банкротами.

Год назад бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов оценивал стоимость решения проблемы обманутых дольщиков в 10-15 млрд руб. и предполагал, что это можно сделать до 2021 года. Напомним, что в начале 2010-х годов, когда власти республики впервые начали достраивать дома недобросовестных застройщиков, это потребовало выделение из бюджета около 3 млрд руб. Деньги тогда направлялись на стройку через ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан».

В госкомстрое говорят, что по новой схеме на завершение строительства проблемных домов потребуется не менее двух лет.

По мнению Зульфии Гайсиной, в Башкирии есть проблемные жилые комплексы, где не требуется участие регионального фонда, так как активы застройщика позволяют достроить их с получением прибыли. «А есть, напротив, такие объекты, где нет экономики, и там проще выплатить дольщикам компенсацию, чем достраивать дома», — отметила она. Госпожа Гайсина уверена, что привлечение бюджета к завершению строительства таких объектов — «оправданное решение, так как государство несет ответственность за низкое качество надзора над такими застройщиками». «На первом этапе предпочтительнее, чтобы финансирование фонда шло из республиканского бюджета. Федеральные деньги поступят в лучшем случае в 2020 году, это потеря времени»,— отметила она. Опасаться того, что проблемные застройщики, которые еще не ушли в банкротство, прибегнут к этому варианту, чтобы дома за них достроило государство, не стоит, считает госпожа Гайсина. «Кому-то из них это может показаться выгодным вариантом, но не будем забывать, что за преднамеренное банкротство предусмотрена уголовная ответственность, а в ходе банкротства — субсидиарная»,— отметила она.

Управляющий партнер судебного агентства «Барристер» Айдар Муллануров полагает, что перспективы возврата бюджетных средств в фонд не очевидны. «Создание фонда предполагает, что это билет в один конец, как в случае с Агентством по страхованию вкладов. Гипотетически АСВ, выплачивая миллионы и миллиарды клиентам банков-банкротов, может рассчитывать на их возврат за счет взыскания дебиторской задолженности, оспаривания сделок должника, но на практике не помню случаев, когда агентству удалось бы компенсировать свои затраты. Возможно, после перевода застройщиков на работу по эскроу-счетам, власти решили, что раз новых обманутых дольщиков больше не будет, проблемы существующих можно решить за бюджетный счет раз и навсегда», — заключил эксперт.

Наталья Павлова, Булат Баширов