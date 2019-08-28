Единороссы пообещали отключить народ от «капельниц»

Нижегородские власти готовы вернуть себе полномочия по регулированию в сфере оборота алкоголя через предприятия общепита и начать борьбу с мелкими рюмочными. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму РФ. Его обсуждение пока не началось, но у нижегородских единороссов уже готовы меры по борьбе с питейными заведениями, расположенными в многоквартирных домах. Эксперты из «Опоры России» полагают, что введение новых запретов никак не скажется на нелегальной торговле алкоголем: существующих норм достаточно для систематического контроля, просто он как таковой ­отсутствует.



Нижегородское отделение «Единой России» поддержало идею о передаче на региональный уровень полномочий по регулированию оборота алкоголя в предприятиях общепита. Особенно это касается рюмочных, расположенных на первых этажах жилых домов, рассказал депутат Госдумы РФ Вадим Булавинов на заседании круглого стола эксперт-клуба «ОколоКремля», посвященного вопросам регулирования продажи алкоголя. Речь шла о борьбе с «разливайками», торгующими спиртным сомнительного качества под вывесками баров. По словам депутата, соответствующие инициативы неоднократно выдвигались представителями различных регионов, а весной они были оформлены в законопроект, внесенный в Госдуму РФ депутатами Удмуртии. Госсовет этой республики предлагает наделить региональные органы власти правом устанавливать дополнительные ограничения по времени работы, условиям реализации и местам розничной продажи алкоголя в заведениях общепита, а также вводить полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции.

Рассмотрение законопроекта состоится осенью 2019 года, однако нижегородские единороссы, обсудив внутри партии негативное влияние «разливаек и капельниц» на здоровье граждан, в понедельник утвердили резолюцию регионального политсовета. В ней отмечено, что, помимо возвращения региону полномочий по введению ограничений, «Единая Россия» считает целесообразным запретить с 23:00 до 11:00 продажу алкоголя в заведениях общепита площадью более 100 кв. м, расположенных в многоквартирных жилых домах. Если же площадь бара или кафе меньше 100 кв. м или вход в него расположен со стороны подъездов жилого дома, торговлю спиртным предложено полностью запретить. Одновременно с этим политсовет НРО «Единой России» настаивает на ужесточении санитарных норм для торгующих алкоголем заведений и просит ввести единые ограничения по их расположению вблизи школ, детсадов, больниц. «Никто не понимает, зачем вообще в 2018 году полномочия по контролю за оборотом алкогольных напитков в системе общепита были переданы на федеральный уровень», — отметил депутат нижегородского заксобрания Василий Суханов. Он уверен, что у региональной власти есть понимание, как на местах бороться с проблемой алкоголизации населения. «Изучая причины появления различных "разливаек", мы выяснили, что в Нижегородской области этот вид бизнеса стал той нишей, куда уходят предприниматели, продававшие продукты питания и не выдержавшие конкуренции с крупными торговыми сетями. Это не лежит на поверхности, но одной из мер по борьбе с "разливайками" может стать максимальная поддержка малых предпринимателей. И в этом вопросе нужно, к примеру, по-новому взглянуть на региональную программу "Покупай нижегородское"», — считает депутат.

По словам заместителя министра промышленности, торговли и предпринимательства области Елены Соловьевой, регулировать оборот алкоголя в торговой сети и в общепите должны региональные власти, эти полномочия нельзя распылять по разным уровням. Пока госорганы субъекта не в состоянии противостоять появлению новых рюмочных, в том числе и в жилых домах. «К нам приходят за лицензией на продажу спиртного предприниматели, открывающие заведение общепита площадью менее 30 кв. м. Мы сразу понимаем, что это будет очередная "разливайка", но сейчас у нас нет никаких законных оснований для отказа», — добавила она. В свою очередь депутат заксобрания от фракции КПРФ Владимир Буланов заявил, что ужесточение законов на федеральном и региональном уровне не принесет желаемых результатов. «Функции по их исполнению возложены на сотрудников администрации и участковых, которые за 20–30 тыс. руб. закроют оба глаза на любые нарушения. Мы уже проходили это и с казино, и с салонами по оказанию интимных услуг, замаскированными под массажные салоны. Как работали они в центре города, так и работают. Аналогично ситуация обстоит и с магазинами и ларьками, торгующими алкоголем в любое время суток», — сказал господин Буланов и предложил отменить существующие ограничения на продажу алкоголя в ночное время. Он уверен, что в этом случае у покупателя будет возможность всегда купить вместо суррогата «легальную водку», с которой продавец заплатит налоги в бюджет.

По мнению руководителя юридической компании «­Юрса» Натальи Прониной, представлявшей на круглом столе «Опору России», введение любых ограничений всегда становится дополнительной нагрузкой, прежде всего для добросовестных предпринимателей. При этом для борьбы с нелегальным оборотом алкоголя все запреты бессмысленны без надлежащего ведомственного контроля. «Сегодня алкогольная отрасль является самой зарегулированной в России. Инструментов, позволяющих сейчас снизить нелегальный оборот алкоголя на самых разных его стадиях, предостаточно, но они не используются в полной мере. И правоохранительные органы, и администрация прекрасно осведомлены о подпольной торговле алкоголем на подведомственных территориях, но ничего не происходит», — подытожила госпожа Пронина. Разговор перешел к историческим вопросам, когда в России появились первые пьяницы и как с ними боролись. В итоге участники дискуссии решили, что надо дождаться принятия федерального закона о передаче полномочий, после чего ограничения будут применены на практике. Добавим, что борьба с рюмочными в Нижегородской области практиковалась в 2016–2018 годах, тогда были закрыты около полутора сотни питейных точек.

Андрей Репин