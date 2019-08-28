«Мираторг» пойдет по второму кругу

Крупнейший производитель свинины и говядины в России «Мираторг» предпримет вторую попытку закрепиться на петербургском розничном рынке. Свой первый в городе магазин агрохолдинг откроет в элитном жилом комплексе в Басковом переулке. В прошлый раз «Мираторг» выходил на петербургский рынок в 2013 году, но проработал здесь год с лишним, после чего закрыл все свои магазины.

Холдинг «Мираторг» вновь начнет развивать в Петербурге свою фирменную розничную сеть. Первый магазин холдинга откроется в жилом комплексе «Русский дом» группы ЛСР, рассказали “Ъ” два источника на рынке недвижимости. Сотрудник петербургского офиса холдинга подтвердил планы по запуску магазина, но отметил, что сроки его пока не определены. В «Мираторге» от комментариев отказались. Представитель ЛСР сообщил “Ъ”, что коммерческие помещения в жилом комплексе были проданы стороннему инвестору, но других деталей не уточнил.

Развитием розницы «Мираторг» начал заниматься в 2010 году, а в 2015 году провел реконцепцию сети, сократив среднюю площадь магазинов на 30–40%, оптимизировав ассортимент и снизив средний чек, писал “Ъ” (см “Ъ” от 08.08.2016). Сейчас холдинг управляет 82 супермаркетами и пятью мясными лавками в Москве и Московской области, Брянске, Воронеже, Белгороде и Калининграде, говорится на его сайте. В розничных магазинах компании продается охлажденное мясо, полуфабрикаты и субпродукты, фрукты, овощи и выпечка. Средняя торговая площадь супермаркетов «Мираторга» составляет 450–500 кв. м, а средний чек превышает 450 рублей с НДС, говорит гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Коммерческие площади в комплексе ЛСР сдаются по ставке 3 тыс. рублей за кв. м, а при покупке помещений их стоимость начинается от 300 тыс. рублей за кв. м, рассказывает владелица агентства недвижимости Lapina Екатерина Лапина. Инвестиции в открытие супермаркета «Мираторга» площадью 500 кв. м составят 20–25 млн рублей, объектов площадью 1000 кв. м — около 40 млн рублей, оценивает господин Бурмистров.

«Мираторг» Виктора и Александра Линников, по данным Infoline, является крупнейшим российским агропромышленным холдингом по обороту. Он занимается производством свинины, говядины, птицеводством, растениеводством, выпускает корма и полуфабрикаты. Помимо этого «Мираторг» развивает бургерные «Бургер & Фрайс» и совместную с ресторатором Аркадием Новиковым сеть «Farш». По данным агентства Infoline, в 2018 году компания сократила выручку на 0,5%, до 111,6 млрд рублей без НДС. В 2019 году аналитики ожидают, что выручка холдинга может вырасти до 7% и составить 119,41 млрд рублей.

Предыдущая попытка выйти на петербургский рынок закончилась для «Мираторга» неудачей. Холдинг начал работать в Петербурге в 2013 году, к первому кварталу следующего года увеличив количество торговых объектов до десяти, но уже в третьем квартале 2014 года закрыл все объекты, отмечает господин Бурмистров. В Петербурге «Мираторгу» наиболее целесообразно развивать магазины площадью не более 500 кв. м, так как Х5 Retail Group из-за антимонопольных ограничений с мая 2019 года не может наращивать торговые площади и конкуренция за помещения несколько ослабела, полагает эксперт. По его словам, конкуренция в формате супермаркета в Петербурге является более агрессивной, чем в Москве, поскольку здесь выше чувствительность к ценам, свежести продуктов и срокам годности.

Район Баскова переулка постепенно получает развитие: рядом находятся дорогие офисы, открываются элитные рестораны и салоны красоты, а на расположенные рядом улицы Некрасова и Восстания постепенно перетекает контингент с улицы Рубинштейна, комментирует владелица агентства недвижимости Lapina Екатерина Лапина. При этом для продуктового магазина локация является спорной, учитывая близость «Азбуки вкуса», уточняет она. В данной локации логично будет открыть магазин премиальных мясных продуктов, ориентированный на жителей данного жилого комплекса, уточняет руководитель Rusland SP Retail Александр Карпов. Если «Мираторг» выберет концепцию магазина полного цикла и захочет конкурировать с классическими продуктовыми сетями, то потерпит очередное фиаско, замечает он.

Константин Куркин