Под «Каменными палатками» зашаталась земля

Министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) через суд пытается отменить сделки по продаже земли в микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге, где планируется построить ЖК «Каменные палатки». Участок приобрела компания «Автомир» при условии возведения семейно-досугового комплекса, а затем перепродала «Активстройгрупп» (аффилированно с девелоперской компанией «Малышева-73»). МУГИСО полагает, что условия сделки выполнены не были.



Иск МУГИСО к АО «Автомир» и ООО «Активстройгрупп» рассматривает Свердловский арбитражный суд. Как следует из материалов дела, «Автомир» в 2015 году приобрел участок площадью 23,3 тыс. кв. м рядом с Шарташским лесопарком на углу улиц Высоцкого и Егоршинского подхода. В 2016 году его перекупила «Активстройгрупп». Кадастровая стоимость участка составляет 205,9 млн руб.

Представитель МУГИСО Ольга Денисова пояснила, что «Автомир» получил участок с условием построить семейно-досуговый центр (СДЦ) с девятью капитальными объектами. «Позднее компания якобы сдала их в эксплуатацию, оформив для каждого строения отдельный технический паспорт. Выполнив условия сделки, “Автомир” обратился к нам для приобретения земельного участка за 15% кадастровой стоимости участка»,— сообщила госпожа Денисова. В декабре 2016 года «Автомир» изменил назначение территории на жилую застройку и перепродал ее ООО «Активстройгрупп», которое планирует построить ЖК «Каменные палатки». Первая очередь комплекса предусматривает строительство четырех домов высотой от 8 до 24 этажей.

В МУГИСО полагают, что «Автомир» не выполнил обязательства по строительству СДЦ, о чем стало известно после возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») в 2018 году. Как оказалось, застройщик возвел один объект капитального строительства из девяти, предоставив недостоверные данные о строительстве, чтобы выкупить участок на льготных условиях. Министерство было признано потерпевшей стороной.

«Глава ООО “Малышева-73” Игорь Заводовский в рамках уголовного дела сообщал, что планирует построить СДЦ в рамках жилого комплекса. Предполагалось, что центр повысит привлекательность района»,— сообщили на судебном заседании представители «Автомира», добавив, что перед продажей земельного участка сделку по строительству центра признали выполненной в МУГИСО, мэрии Екатеринбурга, Росреестре и региональном министерстве строительства.

Заседание суда завершилось удовлетворением ходатайства представителей прокуратуры, которая попросила истребовать сведения госкорпорации «Роскосмос» о результатах дистанционного зондирования земельного участка с января 2015 года по декабрь 2016 года. «В этот период мы сможем проследить за судьбой и состоянием объектов, которые планировалось построить для семейно-досугового центра»,— пояснили в прокуратуре.

Представители прокуратуры также пытались допросить в качестве свидетеля главу местного «Садоводческого товарищества имени Мичурина» Вячеслава Шубина, однако судьи отклонили ходатайство. «Я лично видел спортивные объекты, которые возвели застройщики. Они непригодны для спорта, так как сделаны некачественно, я не наблюдал там ни одного спортсмена»,— рассказал свидетель во время перерыва.

Следующее заседание суда назначено на 19 сентября.

Дарья Соколова