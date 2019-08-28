Власти просят «Дом.РФ» за «Унисто Петросталь»

Заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин направил генеральному директору «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства» («Дом.РФ») Александру Плутнику письма с просьбой инициировать банкротство структур ГК «Унисто Петросталь». Застройщик сорвал сроки сдачи в Ленобласти трех жилых комплексов, квартиры в которых приобрели 1,7 тыс. человек. Аналогичное обращение в отношении еще одного крупного проблемного застройщика региона — «Норманн ЛО» — уже направлял губернатор Александр Дрозденко, однако Фонд просит отложить судебное заседание, что наводит дольщиков на мысли о затягивании процесса.

Власти Ленобласти просят Фонд инициировать банкротство в отношении трех юрлиц, входящих в ГК «Унисто Петросталь». Речь идет о ЗАО «УНИСТО», которое занималось строительством ЖК «Тридесяткино царство» (1,2 тыс. человек, готовность объектов от 9% до 60%), ООО «Квартал» с ЖК «Аннинский парк» (428 человек, готовность — 16%), а также «Альтаир-Инвест», возводившая ЖК «Чудеса света» (65 человек, готовность от 2% до 90%). В обращениях указывается, что сроки сдачи домов нарушены, а работы на объектах не ведутся.

Как объяснил “Ъ” Михаил Москвин, Фонд, как публично-правовая компания, имеет право обратиться от лица обманутых дольщиков, подав банкротный иск по отношению к застройщику, сорвавшему сроки сдачи своих объектов на полгода и более. Признание его несостоятельным позволит областным властям и Фонду запустить процесс достройки жилых комплексов, тогда как до процедуры эти обязанности лежат на строительной компании, которая может игнорировать их годами.

В «Унисто Петросталь» ситуацию комментировать не стали.

В начале августа подобное обращение Александр Дрозденко направил по отношению к ООО «Норманн ЛО». Застройщик вел работы на ЖК «Яркий» и ЖК «Десяткино 2.0», квартиры в которых купили 2,5 тыс. дольщиков. Готовность «Десяткино 2.0» составляет от 30% до 60%, «Яркого» — не более 30%. Однако Фонд обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с просьбой перенести судебное заседание по рассмотрению заявления о банкротстве «Норманн ЛО», назначенного на сегодня, на более поздний срок. Как сообщили “Ъ” в Фонде, компания просит отложить его «в связи с необходимостью подготовить позицию по делу». Михаил Москвин пояснил, что Фонд требует дополнительное время для того, чтобы подобрать «опытного и достойного конкурсного управляющего». Однако некоторые дольщики ЖК «Десяткино 2.0» и «Яркий» недовольны этим положением дел и считают, что действия Фонда только затягивают процесс судебного разбирательства.

Руководитель практики разрешения споров и банкротства Maxima Legal Сергей Бакешин поясняет, что кандидатуру арбитражного управляющего предлагает заявитель по делу о банкротстве. Если «Дом.РФ» не выступает заявителем, то у него нет особых полномочий по выбору такой кандидатуры. Согласно картотеке арбитражных дел, Фонд таковым не является. Эксперт добавил, что сегодня на судебном заседании будет рассматриваться вопрос не только о назначении конкурсного управляющего в «Норманн ЛО», но и о наличии у должника признаков банкротства как таковых.

За последний год к структурам ГК «Унисто Петросталь» было подано несколько банкротных исков, но пока ни один из входящих в его состав застройщиков не был признан несостоятельным. «Норманн ЛО» — единственное юрлицо ГК «Норманн» в Ленобласти, которое еще не признано банкротом. В апреле 2019 года суд признал его банкротом и открыл в его отношении конкурсное производство, однако в июле суд кассационной инстанции отменил это решение. В конце июля генеральный директор ГК «Норманн» Владимир Смирнов, подозреваемый в мошенническом хищении средств дольщиков на сумму не менее 1,4 млрд рублей, был отправлен в следственный изолятор до 28 сентября. Весной ему уже предъявили аналогичное обвинение, в общей сложности ему вменяют ущерб в размере 3,2 млрд рублей.

Ольга Кантемирова