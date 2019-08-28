Следствие оказалось неконкретным

Новолялинский райсуд (Свердловская область) вернул прокурору резонансное уголовное дело в отношении единственного в городе врача-гинеколога Олега Баскакова. Он был обвинен в незаконном обороте психотропных веществ после того, как дал одной из пациенток сильнодействующий обезболивающий препарат своей умершей матери. Суд посчитал, что следствие не конкретизировало обвинение и даже перепутало препараты, которые отдавало на экспертизу.



Председатель райсуда Новой Ляли Игорь Макаров на втором заседании по делу единственного в городе врача-гинеколога Олега Баскакова вынес постановление о возврате материалов прокурору, так как в деле были обнаружены нарушения норм УПК, мешающие вынесению приговора. Врач обвиняется в незаконном обороте сильнодействующих веществ и незаконном сбыте наркотиков (ст. 234 УК РФ и ст. 228.1 УК РФ). По сведениям “Ъ-Урал”, следствие допустило ряд серьезных ошибок. Во-первых, название препарата, исследованное экспертом, не совпадало с указанным в обвинительном заключении. Во-вторых, полицейские не конкретизировали обвинение: подсудимый как врач имел право назначить данные препараты пациентам, а факт распространения следователи не доказали. В итоге мера пресечения в виде подписки о невыезде с врача была снята. «Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами»,— пояснили в райсуде.

Уголовное преследование врача Олега Баскакова началось в марте 2019 года. Поводом стал инцидент с одной из пациенток клиники. В вечернюю смену туда поступила пожилая пациентка с сильными болями и кровотечением из-за выпадения и язвы матки. Господин Баскаков госпитализировал женщину. Ночью она не спала и кричала. Врач диагностировал у нее острый болевой синдром и дал ей сильнодействующие обезболивающие средства — трамадол и сибазон. Они считаются психотропными и должны выдаваться по назначению. Гинеколог взял препараты, выписанные еще его матери, умершей от онкологии.

Как пояснил защитник врача Георгий Краснов, его доверитель имел полное право на хранение препаратов. «Он имел право хранить их, потому что законодательством установлено, что после смерти родственников нужно возвращать только наркотики из второго списка. А господин Баскаков хранил сильнодействующий препарат трамадол из третьего списка и психотропный препарат сибазон из третьего списка. Их не обязательно сдавать»,— пояснил господин Краснов. По его словам, врач знал, что это психотропные препараты, но не воспринимал их как ограниченные в обороте, потому что еще пять лет назад они продавались без рецепта.

Олег Баскаков считает, что уголовное дело стало результатом его конфликта со старшей медсестрой больницы, с которой и должен был согласовать назначение препаратов. По его версии, когда он выдал препараты дежурной медсестре, об этом узнала старшая сестра, которая позвонила в полицию.

Елена Горшкова