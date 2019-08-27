Эксперты оценили возможный ребрендинг Сбербанка в десятки миллионов долларов

Сбербанк работает над новым логотипом, сообщил РБК со ссылкой на источники. Опрошенные изданием эксперты утверждают, что ребрендинг обойдется в десятки миллионов рублей.

По мнению старшего менеджера департамента управления рисками «Делойт СНГ» Сергея Гришунина, стоимость ребрендинга — минимум $300 млн. Гендиректор сервисного центра «Вывеска» Юрий Масленников считает, что на ребрендинг нужно будет потратить от $70 млн до $110 млн.

Один из вариантов нового логотипа — квадрат, цвет которого меняется слева направо от светло-зеленого до темно-зеленого, а снизу вверх — с зеленого до синего. Он будет находится справа от надписи «Сбер». Однако окончательного решения по поводу логотипа — нет.

Пресс-служба Сбербанка заявила, что говорить о вариантах логотипа еще рано.

Ранее Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер». Глава банка Герман Греф рассказывал, что Сбербанк развивает свою экосистему, которая должна получить новое название. Господин Греф отмечал, что одним из возможных вариантов является «Сбер».

В последний раз Сбербанк обновлял логотип в 2009 году. Тогда опрошенные “Ъ” эксперты оценивали траты на ребрендинг в примерно 20 млрд руб.

О том, как Сбербанк нацелился на ребрендинг,— в публикации “Ъ FM”.