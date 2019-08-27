РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников

«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы. Утечек личных данных клиентов не произошло, уверяют в РЖД.

«В РЖД проводится прoверка по поводу инцидента с публикацией в открытых истoчниках информации, содержащей персональные данные о сотрудниках. Гoтовятся материалы для передачи в правоохранительные органы»,— сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании.

Ранее о масштабной утечке сообщил в блоге Habr.com специалист по информационной безопасности Ашот Оганесян. По его информации, в свободном доступе оказались персональные данные 703 тыс. человек, в том числе их полные имена и фамилии, адреса, номера СНИЛС, телефоны и даже фотографии. Господин Оганесян предполагает, что была взломана база данных службы безопасности РЖД.

На прошлой неделе произошла утечка данных бонусной программы MasterCard: в сеть утекла информация о клиентах в Германии и Бельгии. Российских владельцев карт утечка не затронула. В июне стало известно об утечке данных примерно 900 тыс. россиян, имеющих счета в ОТП-банке, Альфа-банке и ХКФ-банке.

О том, как данные клиентов банков оказались в свободном доступе, читайте в публикации “Ъ” «Утечка на миллион».