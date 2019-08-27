В Татарстане охотников оштрафовали на 1 млн рублей

Сотрудники управления госнадзора в сфере животного и растительного мира по Татарстану выявили свыше 500 правонарушений правил охоты. Размер штрафов составил чуть больше 1 млн рублей. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал глава территориального надзорного ведомства Радий Захаров, передает ИА «Татар-информ»

По его словам, в основном речь идет о нарушениях, связанных с охотой на запрещенных животных и птиц, несоблюдением территориальных границ и использованием запрещенных орудий охоты. В республике за охотниками следят 150 производственных и 120 общественных инспекторов, которые имеют право составлять административные акты и передавать их для дальнейших протоколов.

На пресс-конференции также стало известно, что в 2019 году летний сезон охоты начнется 7 сентября, хотя в предыдущие годы он стартовал раньше.Изменения обусловлены тем, что в конце августа основное поголовье водоплавающей птицы еще не может летать. Господин Чиспияков добавил, что это решение согласовано с охотниками.

"Ъ-Казань"