Новый начальник нижегородского УФСБ Игорь Завозяев приступил к службе

Как сообщили в нижегородском областном управлении ФСБ России, личному составу был представлен новый руководитель Игорь Завозяев, ранее руководивший саратовским региональным управлением спецслужбы. Во вторник заместитель директора ФСБ официально представил генерала Завозяева коллективу областного управления, губернатору Глебу Никитину и полпреду в ПФО Игорю Комарову. Приказ о кадровом назначении Владимир Путин подписал еще 5 августа. С 27 августа Игорь Завозяев приступил к исполнению должностных обязанностей.

Игорь Завозяев родился в 1967 году в Мордовской АССР, окончил Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева по специальностям «Романо-германская филология» и «Юриспруденция». Кандидат психологических наук. В органах госбезопасности работает с 1996 года. До работы в Саратовской области с 2011 года руководил управлением ФСБ в Ивановской области.

Роман Рыскаль