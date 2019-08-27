Откуда выходят «Сухие»

Производство самолета Sukhoi Superjet 100 и его окончательную сборку сегодня осуществляет филиал АО «Гражданские самолеты Сухого» (КнАФ АО «ГСС»), расположенный в городе Комсомольск-на-Амуре. Некоторые комплектующие лайнеров изготавливаются на других заводах на территории России.

В состав АО «Гражданские самолеты Сухого» входят технокомплекс, служащий центром распределения комплектующих на производственные площадки филиала, цеха сборки фюзеляжа и окончательной сборки, а также летно-испытательная станция.

С момента организации производства до начала выпуска первых серийных самолетов прошло пять лет. На сегодняшний день филиал (КнАФ АО «ГСС») обеспечивает рабочими местами более тысячи жителей этого региона.

Десять лет назад в Комсомольске-на-Амуре состоялся первый полет опытного образца SSJ 100. Самолет поднялся на высоту 1200 метров. Проведя в воздухе 65 минут, лайнер совершил четыре прохода над взлетно-посадочной полосой и успешно приземлился. Летом 2011 года коммерческую эксплуатацию SSJ 100 начала компания «Аэрофлот».

«Аэрофлот» сегодня является крупнейшим эксплуатантом лайнеров SSJ100. Компания получила эти воздушные суда в рамках двух крупных контрактов. В прошлом году 10 сентября авиакомпания «Аэрофлот» подписала соглашение на получение еще 100 SSJ100. В настоящее время график поставок лайнеров и коммерческие условия контракта находятся в стадии проработки.

Первый испытательный полет самолета Superjet 100 с установленными законцовками крыла состоялся в декабре 2017 года. По результатам расчетно-экспериментальных работ было выявлено, что установка таких саблевидных законцовок позволяет одновременно улучшить взлетно-посадочные характеристики и снизить расход топлива не менее чем на 3%.

Сегодня в Комсомольске-на-Амуре идет модернизация SSJ100. Самолет укорачивают, приводят к лучшим характеристикам.

Сейчас в эксплуатации находится 140 самолетов SSJ100, они имеют сертификаты Авиарегистра Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и Европейского агентства по авиационной безопасности EASA.

Эксперты авиационной отрасли называют SSJ100 эффективным и высокотехнологичным коммерческим самолетом, который создан с применением новейших технологий в области аэродинамики.

SSJ100 расcчитан на перевозку пассажиров как на ближнемагистральных, так и на среднемагистральных маршрутах.