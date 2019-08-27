Свердловскстат: средняя зарплата в УрФО превысила 50 тыс. рублей

В УрФО среднемесячная зарплата составила порядка 50,3 тыс. руб., что на 5,2% больше показателя за аналогичный период 2018 года. Как сообщили в Свердловскстате, в среднем по России показатель равен более 46,2 тыс. руб. «При этом реальная начисленная зарплата увеличилась всего на 1%. Уральские организации имеют просроченную задолженность по зарплате на 34,4 млн руб.»,— сообщили в Свердловскстате.

По данным аналитиков, средний размер пенсий в УрФО на начало июля составил более 15 тыс. руб. (среднероссийский показатель равен 14,2 тыс. руб.). По данным пенсионного фонда РФ, реальный размер пенсий вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8%.