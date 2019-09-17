Сегодня исполняется 34 года трехкратному чемпиону мира по хоккею Александру Овечкину

Его поздравляет первый зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов:

— Дорогой Саша! Твоя великая мама, двукратная олимпийская чемпионка, и отец, профессиональный спортсмен, воспитали тебя правильным человеком и настоящим победителем. Это не значит — баловнем судьбы и вечным фаворитом. Публика никогда не узнает, какие испытания тебе достались и остались за кадром. Труд, вера в себя и свою команду; снова труд, учеба, бесконечное терпение — и, как результат, новое достижение. Такова формула успеха нашего поколения, которую ты усвоил на отлично. Рад за тебя: став реальным супергероем за океаном, ты не оторвался от корней, от жизни нашей страны. Уверен, что тебе еще предстоят великие дела — в большом мире и дома. Вот уже и годовалого сына ты привел в клуб, где стены говорят о победах отца — капитана и чемпиона, кумира целого хоккейного поколения. Все своим чередом. Сил тебе, удачи и новых побед.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»