ФАС ногу сломит

Нижегородское управление ФАС возбудило антимонопольное дело о картеле на рынке протезирования. ­Регулятор проверит на сговор и согласованные действия на торгах местный филиал Московского протезно-ортопедического предприятия Минтруда и ЗАО «Юлианна» с дочерней компанией. Эти поставщики два года обеспечивали инвалидов протезами через Фонд социального страхования, подавая заявки с одного электронного адреса с минимальным понижением цены. Ответчики отрицают сговор, считая торги законными, а жалобу общественной организации «Стопкартель» — следствием недобросовестной конкуренции.



Как стало известно “Ъ-Приволжье”, нижегородское УФАС возбудило антимонопольное дело о картельном сговоре поставщиков ортопедического и протезного оборудования. В антимонопольную службу пожаловалась общественная организация «Стопкартель», обратив внимание на проведенные в 2017–2019 годах тендеры регионального фонда социального страхования объемом 68,1 млн руб. ЗАО «Волго-Вятский центр протезирования и ортопедии», ЗАО «Юлианна» и ее дочерняя компания «Отто Бокк Нижний Новгород» по очереди выигрывали торги по поставке и ремонту протезов и разных материалов для них под видом конкурентной борьбы, говорится в заявлении. Выставляя несколько ценовых предложений, участники неожиданно отзывали свои заявки. В результате начальная цена аукциона опускалась максимум на 5%, что не позволяло проводить закупки по более выгодным ценам и выбивало из закупок другие компании. В качестве доказательств сговора «Стопкартель» приводит отправленные с одного и того же электронного адреса заявки на аукцион, некоторые из них содержали одинаковые файлы с идентичными названиями и одним и тем же количеством слов внутри документов. Все это говорит о том, что документы были оформлены одним человеком, а компании действовали на аукционах в пользу друг друга, полагает руководитель «Стопкартеля» Александр Кулаков.

Такая схема стала возможной благодаря единому руководству компаний—участников закупок, следует из текста жалобы. В частности, учредителем ЗАО «Юлианна» выступает директор нижегородского филиала Московского протезно-ортопедического предприятия («Моспроп») Наталья Маркова, которая якобы имеет отношение к руководству ЗАО «Волго-Вятский центр протезирования и ортопедии». Одним из учредителей этого ЗАО является Людмила Демарина, владеющая долями в аффилированных с генеральным директором компании «Юлианна» Валерием Луневым бизнес-структурах. Заявки на торги от всех этих компаний подавало одно и то же должностное лицо, в ряде случаев указывая электронную почту одной фирмы от имени другой для приема корреспонденции.

Все это позволяло зарабатывать на аукционах одним и тем же людям, но сказалось на конечных потребителях, считают в «Стопкартеле». «Из-за этого инвалиды по полгода не могут получить протезы или компенсации на их изготовление. Они вынуждены брать кредиты для самостоятельных покупок и не обращаться в Фонд социального страхования, у которого не осталось денег на компенсации», — утверждает руководитель «Стопкартеля» Александр Кулаков. По его словам, торги на закупку протезов ФСС объявлял без сбора заявок от инвалидов, а Наталья Маркова как директор филиала «Моспропа» якобы заключила с австрийской компанией «­Отто Бокк», ее нижегородским представительством и ЗАО «Юлианна» контракты на эксклюзивную поставку импортных комплектующих для протезов со скидкой 20%. При этом другим организациям, желающим производить протезы ног, компания в Австрии отказывает в поставках комплектующих, ссылаясь на договоренности с госпожой Марковой. Из-за этого ни одна другая компания не может участвовать в объявленных нижегородским филиалом ФСС торгах по поставке протезов, указывает господин Кулаков, считая, что на этом рынке образовалась монополия.

Наталья Маркова не согласна с претензиями «Стопкартеля». Она заявила “Ъ-Приволжье”, что лишь числится в учредителях ЗАО «Юлианна» и давно продала этот бизнес. «Юридически никаких нарушений в торгах нет, а все аргументы притянуты за уши, — полагает госпожа Маркова. — Все процедуры были законными, с участием нескольких компаний». По ее словам, заявление в УФАС стало следствием происков конкурентов, готовых сбить цену для получения контракта, который затем не собираются выполнять. Наталья Маркова утверждает, что рынок протезов стал интересен многим, но качественных поставщиков на нем единицы. Указанную в заявлении информацию она назвала недостоверной. Рассмотрение антимонопольного дела начнется 18 сентября.

Роман Рыскаль