Дело Юрия Гриценко вернулось к нулю

В Краснодаре суд повторно начал рассмотрение дела в отношении экс-вице-губернатора Юрия Гриценко, обвиняемого в мошенничестве и превышении полномочий. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся Людмила Панкратова и Роман Щедров, которых следствие считает пособниками при совершении должностного преступления. Судебный процесс начался заново, так как рассматривавший дело судья Герман Лоншаков перешел на работу в кассационный суд. На первом заседании защита ходатайствовала о возврате дела прокурору из-за якобы допущенных нарушений при составлении обвинительного заключения, однако это ходатайство суд отклонил.



Ленинский суд Краснодара провел первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего вице-губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко, его помощника Романа Щедрова и директора ГАУ «Краснодаргосэкспертиза» Людмилы Панкратовой. Дело начала рассматривать судья Диана Беляк, поскольку судья Герман Лоншаков, председательствовавший в процессе почти год, перешел на работу в Четвертый кассационный суд.

Напомним, Юрий Гриценко обвиняется в мошенничестве при покупке земли (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в превышении полномочий при финансировании строительства перинатального центра в Сочи (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Роман Щедров и Людмила Панкратова являются фигурантами эпизода о должностном преступлении. За время слушания дела под председательством Германа Лоншакова прошло 34 заседания, был допрошен 51 свидетель, исследованы и приобщены многие доказательства.

По мнению защиты, тот факт, что слушания по делу начались с самого начала, является нарушением права подсудимых на разумный срок уголовного судопроизводства. «Мы обратились по этому поводу в Квалификационную коллегию судей края и Верховный суд РФ»,— сказал Александр Шутков, осуществляющий защиту Юрия Гриценко.

На первом судебном заседании защита подсудимых заявила несколько ходатайств, в том числе ходатайство о возврате дела прокурору для устранения нарушений, имеющихся, по мнению защиты, в обвинительном заключении. Так, по словам адвоката Александра Шуткова, в эпизоде о присвоении муниципальной земли обвинение не конкретизировало способ совершения преступления. «В обвинительном заключении не описано, в чем состоял обман работников администрации Краснодара со стороны Юрия Гриценко, поскольку по действующему на дату приватизации земли федеральному и местному законодательству право выкупа сформированного и поставленного на кадастровый учет земельного участка наступало уже при наличии даже одного дома. При этом обвинение соглашается с наличием на спорной территории в период выкупа земельного участка и в настоящее время как минимум трех жилых домов. Администрация города тоже это подтверждает»,–– заявил адвокат Шутков.

Что касается ситуации с переводом средств ГАУ «Краснодаргосэкспертиза» на счет Кубанского универсального банка (КУБ), у которого вскоре была отозвана лицензия (средства были выданы в виде кредита строительной компании «Кубань» — застройщику перинатального центра в Сочи), то защита настаивает на том, что обвинение в нарушение позиции Верховного суда РФ не конкретизирует, какие именно должностные обязанности Юрий Гриценко превысил, будучи вице-губернатором края, и как это связано с причинением вреда государственному учреждению «Краснодаргосэкспертиза». «При этом нужно принять во внимание, что Гриценко не имеет отношения к отзыву лицензии у Кубанского универсального банка»,— пояснил адвокат Шутков.

Кроме того, защита просила отменить меру пресечения в виде подписки о невыезде в отношении Юрия Гриценко, ссылаясь на необходимость его выездов из Краснодара для лечения, а также на то, что за все время следствия и суда господин Гриценко ни разу не нарушил условия подписки. Судья Диана Беляк, выслушав мнения сторон, в ходатайствах об отмене меры пресечения и о возврате дела прокурору отказала. По словам судьи, оснований для отмены подписки нет, нарушений при составлении прокурором обвинительного заключения судья Беляк не усмотрела. Следующее судебное слушание по делу Юрия Гриценко, Романа Щедрова и Людмилы Панкратовой пройдет 5 сентября.

Анна Перова, Краснодар