Малайзия примеряется к России

Политическая обстановка сказывается на географии происхождения новых fashion-брендов, которые планируют экспансию в Россию. В отсутствие интереса со стороны западных стран свои магазины в РФ все чаще хотят открыть азиатские марки. Вслед за китайской сетью Urban Revivo выход на российский рынок планирует крупнейший продавец одежды для детей и подростков из Малайзии Poney Group. Помешать планам может отсутствие узнаваемости бренда и незнание местной конъюнктуры, предупреждают эксперты.

О том, что малазийская Poney Group планирует выйти на российский рынок, “Ъ” рассказали в пресс-службе EMTG, организующей международную выставку бизнеса по франчайзингу Buybrand Expo, где будет представлена франшиза. Poney Group основана в 1992 году Альбертом Таном. Сегодня называет себя крупнейшим продавцом одежды и аксессуаров для детей и подростков в Малайзии. Развивает магазины под вывесками Poney, Baby Poney и Poney Enfants. По собственным данным, всего под управлением около 100 точек. Сегодня работает в Малайзии, Китае, Сингапуре, Индонезии, Камбодже, ОАЭ, Кувейте, Вьетнаме и Ираке. Консолидированные финансовые показатели не раскрываются. В Poney Group не ответили на вопросы “Ъ”.

Гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс отмечает, что большинство азиатских fashion-ритейлеров достаточно молоды и сосредоточены в пределах своего региона, однако в ближайшие годы их активность в экспорте будет нарастать, в том числе и на российском рынке. Сначала, продолжает она, в массовом сегменте появилась косметика, которая наиболее представлена корейскими брендами.

Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская добавляет, что пока единственными успешными азиатскими франшизами в стране являются именно корейские магазины косметики — TonyMoly, Donaco, Myskin. По ее словам, количество зарубежных брендов, выходящих в Россию за последние годы, сильно сократилось, особенно в сегменте ритейла. За январь—июнь 2019 года в страну вышли только 12 новых брендов, подсчитали в Knight Frank. При этом, добавляет госпожа Рождественская, в силу политической обстановки интерес к нашей стране проявляют больше азиатские и «политически нейтральные страны».

По данным FCG, оборот детского сегмента российского fashion-рынка в 2018 году вырос на 5%, до 449 млрд руб. В то же время оборот всего рынка остался на уровне 2,36 трлн руб. Poney Group, по данным FCG, работает в среднем ценовом сегменте и в России в основном будет конкурировать с сетями Zara Kids и Mothercare. По словам Анны Лебсак-Клейманс, для азиатских компаний в целом характерно высокое качество продукции при демократичной цене и ответственный подход к выходу на новые рынки: внимательный выбор площадок, партнеров и пр. Но, указывает Анна Рождественская, выход международных проектов обычно происходит за счет мастер-франчайзинга и профильных инвесторов, обладающих серьезными финансовыми ресурсами и опытом управления аналогичными сетями. Кроме сложностей с поиском партнера малазийские компании неизбежно столкнуться с проблемой отсутствия узнаваемости своих брендов, а также незнанием российской конъюнктуры, что может потребовать пересмотра всей бизнес-модели предупреждает она.

Poney Group не единственный бренд одежды из Азии, интересующийся российским рынком. Как ранее сообщал “Ъ”, китайская сеть молодежной одежды Urban Revivo, работающая в формате H&M, New Yorker, Gloria Jeans, Bershka и пр., также планировала выйти в РФ в течение 2019 года. Первый магазин площадью до 2 тыс. кв. м мог открыться в Москве, но этого до сих пор не произошло. Помимо Poney Group Россией интересуются ресторанные сети из Малайзии Rotiboy, The Manhattan Fish Market, Marrybrown и пр., вьетнамская сеть кафе Kung Pho и японская сеть магазинов фиксированных цен mini Yoko и пр., говорят в EMTG.

Никита Щуренков