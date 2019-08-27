Клубы сыграют против судей

По итогам стартового отрезка чемпионата России в одну из наиболее актуальных для него тем превратилась тема судейства. Его качество, по мнению участников рынка, пока является крайне низким. 3 сентября состоится посвященное судейству совещание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Вчера представитель популярного отечественного футбольного клуба сообщил “Ъ” о «получении письма из Российской премьер-лиги» с информацией о повестке дня общего собрания РПЛ, которое состоится 3 сентября. Источник “Ъ” подтвердил обнародованную накануне изданием «Спорт-Экспресс» информацию, согласно которой на совещании будет рассматриваться вопрос качества судейства матчей чемпионата России. В письме РПЛ просит все клубы до вторника направить свои замечания по работе арбитров и предложения по ее организации. В пресс-службе лиги “Ъ” не прокомментировали эту информацию.

Между тем абсолютно очевидно, что тема судейства по итогам летнего, стартового отрезка чемпионата России вошла в число наиболее актуальных. Завершившийся в воскресенье седьмой тур стал первым в турнире, после которого к судьям не предъявлялись серьезные претензии со стороны участников матчей и независимых экспертов. После каждого из предыдущих их было очень много. Для некоторых спортивных медиаресурсов происходившее в них было поводом заняться подсчетом судейских ляпов — речь идет о неправильно назначенных или неназначенных пенальти, удалениях, голах, отмененных из-за офсайда, которого не было. По версии Sports.ru, на этом отрезке случилось 19 «грубых» ошибок арбитров, по версии «Спорт-Экспресса» — чуть меньше, 17, но это все равно впечатляющая цифра. В некоторых играх таких ошибок было больше одной, часто они влияли на результат. Среди упомянутых в этих списках руководителей судейских бригад, большинство — довольно известные в отечественном футболе арбитры, такие как Владимир Москалев, Михаил Вилков, Сергей Карасев, Кирилл Левников, Владислав Безбородов, Виталий Мешков.

С судейством напрямую связан и едва ли не самый громкий скандал чемпионата. Он произошел после матча шестого тура между «Зенитом» и «Ахматом», завершившегося со счетом 0:0. Sports.ru и «Спорт-Экспресс» солидарны в том, что бригада Алексея Матюнина по ходу встречи допустила две «результативные» ошибки в пользу грозненского клуба. В первом эпизоде был ошибочно определен офсайд у Эмилиано Ригони, что вылилось в отмену гола петербуржцев. Во втором — не назначен пенальти в их пользу за игру рукой в штрафной «Ахмата». После игры в телетрансляцию попали оскорбительные слова в адрес судей главного тренера «Зенита» Сергея Семака, заработавшего дисквалификацию на два матча (на второй — условно).

Представители целого ряда клубов, у которых “Ъ” поинтересовался мнением по поводу судейства в чемпионате, согласились с тем, что уровень судейства в нем пока «неудовлетворителен». При этом претензии высказывались разные. В одном из клубов указали на «различия в трактовке» одинаковых игровых эпизодов, имея в виду, например, что судьи в чемпионате России по-разному оценивают попадание мяча в руку в штрафной: кто-то за такое прощает, кто-то назначает пенальти. В другом клубе обратили внимание на «странности» в назначениях арбитров на матчи, в которых «не видно никакой логики»: «Какие-то арбитры, заработав "двойку", продолжают судить, какие-то исчезают». Собеседник “Ъ” добавил, что «раньше все было понятнее»: неудовлетворительная оценка означала, как правило, автоматический пропуск двух игр.

Источник “Ъ” в Российской премьер-лиге, комментируя эти претензии, отметил, что многие клубы винят в сложившейся ситуации в том числе главу «профильного» органа Российского футбольного союза (РФС) — департамента судейства и инспектирования — Александра Егорова. Он был назначен на этот пост весной 2018 года, сменив Андрея Будогосского. Также в клубах видят возможность улучшения качества судейства в «полномасштабном использовании VAR».

Внедрение системы видеопомощи арбитрам, широко применяющейся почти во всех сильнейших лигах, фигурировало в числе приоритетных вопросов для российского футбола с прошлого сезона. VAR прошел успешное тестирование в девяти матчах в разных национальных турнирах. Пока, однако, именно про его «полномасштабное» применение говорить нельзя. VAR используется лишь в отдельных матчах в каждом туре текущего первенства.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков согласился с тем, что «так много нареканий, как в этом сезоне, никогда не было», и с тем, что «судьи странно трактуют похожие эпизоды». «Правильно, что руководители клубов бьют тревогу,— сказал господин Колосков “Ъ”.— Что касается причин такого положения, то я считаю, что за все отвечает руководитель. Да, он не выходит на поле. Но если он не в состоянии обеспечить качественное судейство, значит, его надо менять».

«Проблему трактовок» упомянул в разговоре с “Ъ” депутат Госдумы РФ, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев. По его словам, «рекомендации судьям не должны допускать двоякую трактовку ситуаций».

Один из самых известных отечественных арбитров Сергей Хусаинов подтвердил “Ъ”, говоря о судействе, что «проблема существует». «Она давняя, но обычно пик претензий к судейству приходился на вторую половину первенства, когда уже были видны турнирные перспективы команд,— уточнил господин Хусаинов.— А сейчас с первых же туров такое. Для меня это было откровением. Видимо, сказывается отсутствие качественной подготовки. У многих, мне кажется, низкое футбольно-судейское образование. При этом массовых замен в судейском корпусе не было. Возможно, у судей появилось ощущение безнаказанности: сошло один раз с рук, так, значит, и дальше так можно». При этом, с точки зрения Хусаинова, претензии персонально к Александру Егорову выглядят не слишком обоснованными, поскольку «не он этих людей собирал и учил, они пришли в судейство и сформировались в нем до него».

«Сложность в другом. В 1999 году, когда я несколько месяцев руководил судейским корпусом, после одного из матчей очень авторитетный человек говорил мне, что я ничего не смогу изменить, потому что судьи выходят на поле с "рюкзаками". А в них долги — перед той командой, перед этой. И их надо отдавать. Они уже в системе, не ты их собирал. Тогда я не поверил, а когда отошел от работы, понял, что это действительно так. Это система. Клан»,— рассказал господин Хусаинов.

В пресс-службе РФС на просьбу “Ъ” прокомментировать ситуацию с судейством ответили вчера отказом.

Алексей Доспехов, Афсати Джусойти