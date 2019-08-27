Нешуточная власть

Владимир Зеленский перешагнул первый знаковый рубеж: 27 августа исполнилось ровно 100 дней с момента его вступления в должность президента Украины. Нулевой опыт в сфере госуправления и в политике не стали для бывшего шоумена помехой в деле укрепления власти и продавливании важных решений. “Ъ” отобрал самые значимые достижения господина Зеленского на президентском посту.

Взятие парламента

Распустить Верховную раду, в которой ему не на кого было опереться, Владимир Зеленский обещал еще до победы на президентских выборах. Одолев Петра Порошенко, он взялся за дело. В инаугурационной речи 20 мая он объявил о роспуске Рады, а затем подписал соответствующий указ, назначив внеочередные выборы на 21 июля 2019 года. Политические оппоненты господина Зеленского пытались сопротивляться, но он добился своего.

Выборы стали очередным триумфом господина Зеленского. Пропрезидентская партия «Слуга народа» получила большинство (254 места в парламенте из 450), оставив далеко позади всех конкурентов, включая партию экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». Электоральная карта Украины позеленела (зеленый — официальный цвет команды президента и его партии): «слуги» победили по всей стране.

Расклад сил в новом парламенте позволит президенту без проблем проводить через Раду важные решения и ключевые назначения. Одно из них ожидается уже 29 августа на первом заседании нового парламента. Собеседники “Ъ” в «Слуге народа» не исключают, что в этот день депутатами будет утвержден новый кабинет министров Украины в полном составе.

Зачистка на местах

Один из внутриполитических приоритетов Владимира Зеленского и его команды — укрепление властной вертикали. Это нужно, чтобы решения центра не саботировали на местах. Президент уже начал процесс замены глав областных администраций. Пресс-секретарь господина Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава государства считает необходимым полностью обновить состав губернаторов.

«Надеемся, что будут сняты все губернаторы. У нас продолжается процесс поиска новых специалистов, которые могут возглавить области. Критерии отбора известны: порядочность, профессионализм, отсутствие коррупционных связей, желательно, чтобы у таких людей уже были идеи по их местной команде. Нам в этом деле помогают несколько международных HR-компаний. Наши активисты и волонтеры в регионах тоже предлагают кандидатуры»,— рассказала Юлия Мендель.

Владимир Зеленский уже уволил 19 глав регионов из 24. Параллельно идет ротация руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины (СБУ), а также перестановки в дипкорпусе.

Команда Зеленского нацелилась и на Киев, мэром которого сейчас является Виталий Кличко. Инициирована проверка информации о злоупотреблениях господина Кличко во время строительства и реконструкции мостов в Киеве. Слухи о возможном смещении мэра стали распространяться еще в начале июля. Господин Кличко все обвинения отрицает.

Связь с Кремлем

За 100 дней президентства Владимир Зеленский дважды — 11 июля и 7 августа — созванивался с российским лидером Владимиром Путиным. Оба раза инициатива исходила от Киева.

Известно, что на излете президентского срока Петра Порошенко господин Путин просто перестал отвечать на звонки украинского коллеги. Так было после керченского инцидента, когда 25 ноября 2018 года российские пограничники блокировали, а затем задержали с применением оружия два малых бронированных катера — «Бердянск» и «Никополь» — и буксир «Яны Капу» (следовали из Одессы в Мариуполь). Под арестом оказались 22 моряка и два сотрудника СБУ. Москва назвала инцидент провокацией, а Киев обвинил Россию в агрессии. Господин Порошенко потом рассказывал, что в тот день звонил Владимиру Путину, но не дозвонился. Российский президент объяснил нежелание снимать трубку тем, что не хочет участвовать в «нехитрых комбинациях» Петра Порошенко.

Разговоры Владимира Зеленского с Владимиром Путиным принесли результат. Москва и Киев договорились об обмене задержанными и осужденными лицами по формуле «33 на 33». В результате обмена, который ожидается со дня на день, домой должны вернуться в том числе украинские моряки.

Перемирие в Донбассе

Приход Владимира Зеленского к власти повлиял на конфликт на востоке Украины. Господин Зеленский обещал покончить с войной. За 100 дней мир в Донбассе не наступил, но о перемирии договориться удалось.

Свою роль сыграли в том числе телефонные контакты украинского и российского президентов. На следующий день после их первого разговора 11 июля в Париже встретились советники лидеров стран «нормандского формата» (в нем участвуют РФ, Украина, Франция и Германия).

На парижской встрече обсуждалась необходимость выполнения минских соглашений. И уже 17 июля в Минске на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины было согласовано перемирие, которое началось 21 июля и действует по сей день. Хотя украинские военные и противостоящие им вооруженные формирования непризнанных Донецкой и Луганской народных республик время от времени обстреливают друг друга, нынешнее перемирие признано самым действенным из всех.

Еще до наступления перемирия — в июне — в Станице Луганской было осуществлено разведение сил и средств конфликтующих сторон, что также соответствует минским договоренностям. Следующим этапом должно стать аналогичное разведение в Петровском и Золотом.

Следующая цель Владимира Зеленского — созыв саммита в «нормандском формате». Он считает, что это ускорит установление мира. Но здесь ему пока продвинуться не удалось.

Выход в мир

Владимир Зеленский успел интенсивно поработать на международной арене. В июне слетал в Брюссель, где провел переговоры с генсеком НАТО и руководством ЕС. После этого он в Берлине встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, в Париже — с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Также украинский лидер слетал в Канаду к премьеру Джастину Трюдо, а в Турции провел запоминающуюся встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По ее итогам господин Эрдоган заявил, что Анкара считает Крым украинским.

На своей территории господин Зеленский 8 июля принял 21-й саммит Украина—ЕС. На нем обсудили программу макрофинансовой помощи, в рамках которой Брюссель готов выделить Украине €500 млн.

По итогам саммита украинский президент выразил надежду, что уже через год подобный саммит проводить не понадобится, «потому что Украина уже будет неотъемлемой частью Европы».

Еще одно внешнеполитическое достижение команды нового президента — первый за 20 лет визит в Киев премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Гость заявил, что готов обсуждать военное сотрудничество с Украиной.

1 сентября господин Зеленский отправится в Польшу, где пройдут памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны. Туда собираются президент США Дональд Трамп и лидеры многих стран Европы. Во второй половине сентября Владимир Зеленский примет участие в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Во время поездки в Соединенные Штаты не исключены двусторонние переговоры с президентом Трампом.

Гражданство для друзей

В середине июля Владимир Зеленский поручил МИДу разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из «дружественных стран». А в августе он подписал указ, дающий право претендовать на украинское гражданство лицам, принимавшим участие в «осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины». Согласно этому указу, стать гражданами Украины могут и те, кто подвергается политическим преследованиям на территории РФ, а также их дети.

Это стало ответом Киева на действия Москвы, упростившей процедуру предоставления российского гражданства жителям непризнанных республик на востоке Украины.

18 июля президент Украины выдал украинские паспорта девяти гражданам России, Молдавии и Белоруссии, которые имеют «заслуги перед Украиной», в том числе в обороне и укреплении безопасности страны. При этом сейчас законодательство Украины запрещает второе гражданство.

Отмена «Роттердам+»

В своей предвыборной программе Владимир Зеленский подчеркивал, что одна из главных задач — искоренить коррупционные схемы и обеспечить прозрачность государственных процедур. Среди прочего новый президент Украины начал работу над отменой формулы по расчету себестоимости электричества «Роттердам+», которую он считает коррупционной. Согласно этой формуле, в цену электроэнергии закладывается стоимость угля из котировок международной биржи в Нидерландах. Методику ввели при Петре Порошенко в 2016 году, посчитав ее выгодной в условиях потери контроля над частью Донецкого угольного бассейна: после начала войны на востоке Украины большая часть шахт оказалась на неподконтрольной Киеву территории.

26 июня президент Зеленский внес в Раду законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины по поводу снижения стоимости электрической энергии» и сообщил о введении новой формулы — «Роттердам–», о которой накануне упоминал его представитель в правительстве Андрей Герус.

«Энергетика очень монополизирована. Естественно, стоит начать с превращения "Роттердам плюс" в "Роттердам минус". Это тот случай, когда замена плюса на минус дает плюс»,— заявил господин Зеленский.

Елизавета Наумова, Владимир Соловьев