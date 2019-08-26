Нижегородская область направит 3,6 млрд рублей на создание НОЦ «Техноплатформа 2035»

Пять регионов представили программы развития пилотных научно-образовательных центров (НОЦ) России на первом заседании Совета НОЦ мирового уровня в Московской школе управления Сколково 26 августа. Программу развития нижегородской «Техноплатформы 2035» защищал глава региона Глеб Никитин.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в настоящее время нижегородский НОЦ включает в себя 27 участников: пять вузов, три научно-исследовательских института, 19 организаций реального сектора экономики, включая Федеральный Ядерный центр в Сарове (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Напомним, стратегическим партнером выступает госкорпорация «Росатом» и ее нижегородские предприятия. Число проектов с начала года выросло с 65 до 140.

Нижегородский НОЦ сосредоточится над работой по пяти направлениям: инновационные производства, компоненты и материалы; интеллектуальные транспортные системы; медицинское приборостроение; цифровые технологии; ликвидация накопленного экологического ущерба.

«Мы считаем, что работа в этих сферах позволит технологическим разработкам нижегородских исследователей быть востребованными на мировом рынке как минимум в ближайшие 10 лет»,– заявил Глеб Никитин. Всего до 2024 года из регионального бюджета будет выделено 3,6 млрд руб. на создание НОЦ, сообщает ТАСС.

По итогам первого заседания Совета вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила проекты НОЦ Белгородской области и Пермского края. При этом, по ее словам, все проекты еще требуют доработки.«Сегодняшняя наша задача – принять их (проекты) за основу и попросить коллег, чтобы они все-таки еще некоторое время над ними потрудились»,– цитируют госпожу Голикову «РИА Новости».

Напомним, Нижегородская область получила право реализации пилотного проекта без конкурса. Предполагается, что центр станет площадкой для кооперации научных организаций и предприятий промышленности. Для управления НОЦ в конце 2018 года была учреждена АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра», ее директором стал ведущий научный сотрудник нижегородского Института прикладной физики Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Андрей Турлапов.

Анастасия Еремина