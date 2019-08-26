Нефтегазохимический комплекс Татарстана потерял 13% планового роста из-за банковского кризиса

Объемы производства нефтегазохимического комплекса Татарстана за 2015-2018 годы выросли на 8% вместо запланированных 21%. Об этом на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» заявил гендиректор компании Рафинат Яруллин.

«Сказалась ситуация в банковском секторе, сложности с привлечением заемных средств и государственной поддержки»,- пояснил он причину срыва планов. «Сроки запуска большинства запланированных производств были перенесены», - добавил господин Яруллин.

Он сообщил, что за шесть месяцев 2019 года в Татарстане было добыто 18,2 млн тонн нефти, произведено более 3 млн тонн дизельного топлива, 840 тыс. тонн автобензина, 900 тыс. тонн пластмасс, 347 тыс. тонн каучука.

Напомним, в конце 2016 года прекратил работу один из крупнейших банков в Татарстане Татфондбанк. В марте 2017 года Банк России отозвал у него лицензию. Также лицензий были лишены Интехбанк, Татагропромбанк, банк «Спурт» и еще несколько кредитных организаций в регионе.

Александр Шакиров "Ъ-Казань"