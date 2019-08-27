Нотоводство и огородничество

В ботаническом саду «Аптекарский огород» проходит первый международный оперный фестиваль Barocco Nights. Несмотря на непривычность площадки, это вполне серьезное событие с участием российских ансамблей старинной музыки и вокальных звезд, приезжающих прямиком с мировых барочных сцен. И к тому же заявка на небывалый для Москвы формат академических музыкальных увеселений — одновременно и с подзвучкой, и с безупречным вкусом. Рассказывает Юлия Бедерова.

«Аптекарский огород» — камерное, почти субтильное, но атмосферное место среди многоэтажек — наращивает мускулы в качестве не только рекреационной зоны для утомленных москвичей, но и культурного (и конкретно — музыкального) центра самого изысканного и передового толка. Уже объявлена сенсационная программа нового сезона в Оранжерее: в ее основе — развернутый цикл-посвящение 250-летию Бетховена, концептуально изощренный, музыкантски заманчивый и репертуарно нестандартный. Беспрецедентный по изяществу и масштабу для московской камерный сцены проект представит музыку Бетховена — от фортепианной до квартетной — и объединит лучшие исполнительские силы кураторской волей скрипача и художественного руководителя фестиваля «Возвращение» Романа Минца: организаторы между собой зовут новый бетховенский проект «Возвращением», развернутым в пространстве и во времени. Правда, публика рассчитывает, что январское «Возвращение» останется самим собой, а новый цикл добавит московской музыкальной атмосфере дефицитные черты, смысл и дыхание.

Как это уже делает фестиваль Barocco Nights, одним из вдохновителей и главных героев которого стал дирижер Филипп Чижевский со своим ансамблем Questa Musica. Они и открыли фестиваль двумя программами со звездными певцами и композиторами на оживленной пейзажно-архитектурной видеопроекцией сцене посреди поляны «Аптекарского огорода», где слышно, как шелестят рядом лекарственные растения и где темноту освещают окна соседних жилых домов. Сначала польская сопрано Александра Кубас-Крук в компании с украинским контратенором Юрием Миненко исполняли музыку Генделя, следом выступила Диляра Идрисова. Сопрано из Башкирии с мировой карьерой, хорошо известная что московской, что западной публике, на сей раз представляла сольную программу под названием «Британский Орфей», посвященную музыке Перселла.

Впрочем, Орфеев оказалось два. В очередь с Перселлом, опровергая миф о том, что после него до Бриттена в британской музыке ничего толком и не было, звучал ровесник Моцарта и его знакомый — Томас Линли-младший. Погибший в кораблекрушении в 22 года композитор оставил немало партитур, в том числе музыку к «Буре» по Шекспиру (представление в театре «Друри-лейн» 1777 года) и «Оде к феям, эфирным созданиям и ведьмам у Шекспира» — ее давали в том же театре в 1776-м. Нетрудно догадаться, что «Ода», как это принято в английской традиции, была свободной переработкой шекспировских сюжетов, в первую очередь «Сна в летнюю ночь».

Другим таким «улучшенным Шекспиром» среди многих прочих в свое время была «Королева фей» Перселла. Эта музыка — инструментальные фрагменты и ария «Hark, the echoing air» — стала сюжетной рамкой и репертуарной основой «огородного» концерта. В нем призрак семи-оперы в концертном варианте превратился в нечто близкое английской «маске» — представлению с музыкой и разговорными вставками, скроенному из прозы и поэзии, балагана и церемониала, стиля благородного и профанного, музыки танцевальной и вокальной, приключений, поучений и героев эфемерных и приземленных.

За прелестные разговорные эпизоды в концерте отвечал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм с краткими лекциями об истории сада и Петре Первом, о барочной теории аффектов и жанре «ламенто» («был прямо такой жанр в то время — "плач"»), о шекспировском «Сне в летнюю ночь» («замечательная комедия о группе молодежи») и «очень грустном» сюжете оперы «Дидона и Эней». Ретеюм адресовал публике собственные и классические переводы концертных арий — так легче было понимать, о чем и как спорят эфирные духи или плачут человеческие существа в ариях Перселла и Линли. И хотя просветительский формат с участием мировых вокальных звезд выглядит необычно, здесь все было похоже на редкий для Москвы жанр: не высоколобые по тону, но изысканные по музыке и исполнению летние концерты без признаков зефирной садово-парковой приблизительности или коммерческой бравады.

Отдельная особенность этих концертов — подзвучка: фестиваль сотрудничает с лучшими московскими звукорежиссерами, но легкие барочные голоса и ажурный ансамблевый инструментализм, жильные струны, деревянные гобои и лютни в динамиках звучат все же чуть прямолинейней, чем это привычно. Голос Диляры Идрисовой с его светлым и звонким тембром обнаруживал в середине неожиданную плотность, а его подвижность приобретала вес, что, пожалуй, не мешало течению перселловской музыки. В арии Дидоны «When I’m laid in earth» за счет микрофонов и динамиков было очень слышно, как гибок и пространственно объемен чуткий к вокальной линии и краске ансамблевый аккомпанемент. В ариях из «Бури» Линли высвечивалась очаровательная раннеклассицистская ясность тембра и рисунка в пении Идрисовой. А Рондо из музыки к драме «Абделазар» на бис и вовсе затопило темный сад торжественно-таинственной перселловской фантазией.

В следующий уикенд на фестивале на Аптекарской лужайке — еще три концерта один другого прекрасней: Юрий Миненко с оркестром Pratum integrum Павла Сербина и музыкой Хассе, Винчи, Порпоры из репертуара Фаринелли, Юлия Лежнева с оркестром La Voce Strumentale Дмитрия Синьковского и музыкой Генделя и Вивальди и, наконец, программа Drama Queens, где в роли пиковых дам XVIII века выступят Ньян Ван, Василиса Бержанская и Яна Дьякова (снова с оркестром Questa Musica Филиппа Чижевского). Помня про динамики, располагаться на поляне, утопая в пуфах-мешках, лучше не слишком близко к сцене, а учитывая холодные вечера — брать с собой термосы и одеваться потеплее.