Дарья Касаткина сложила полномочия

Через две недели в российском женском теннисе сменится лидер. Это стало известно после того, как в первом круге Открытого чемпионата США, стартовавшего в Нью-Йорке, Дарья Касаткина в трех партиях уступила британке Джоанне Конте. Главной претенденткой на звание первой ракетки России теперь стала Екатерина Александрова, которая, в свою очередь, обыграла чемпионку US Open 2011 года австралийку Саманту Стосур.

Для Дарьи Касаткиной US Open был одним из последних шансов спасти этот сезон, который на данный момент следует считать для нее абсолютно провальным. Напомним, что благодаря победе на Кубке Кремля в октябре прошлого года Касаткина пробилась в первую десятку мирового рейтинга. Тогда казалось, что это далеко не предел, однако за восемь последних месяцев 22-летняя россиянка лишь однажды выиграла два матча подряд и сейчас стоит только 42-й.

Затяжной спад талантливой теннисистки, чей удар справа еще сравнительно недавно хвалила сама Серена Уильямс, стал одной из причин того, что в список сеяных участниц US Open россиянки не попали. И этот факт, конечно, не мог остаться незамеченным в теннисном мире. Ведь на турнирах Большого шлема в предыдущий раз такое случалось очень давно, на Australian Open в 1998 году. То есть еще до взлета Анны Курниковой, с которого и начался период, названный в женском теннисе русской революцией.

Касаткина, разумеется, пытается что-то предпринять. Расставшись в феврале со своим предыдущим тренером бельгийцем Филиппом Дехасом, она через четыре месяца приехала на Wimbledon с испанцем Карлосом Мартинесом, в академии которого тренировалась и раньше. Однако у Мартинеса пока лучше получается с другой его подопечной, Светланой Кузнецовой, дошедшей недавно до финала в Цинциннати. У Касаткиной же продолжается серия неудач. Победа на старте турнира в Торонто над экс первой ракеткой мира Анжелик Кербер оказалась лишь эпизодом.

Разумеется, британка Джоанна Конта, доставшаяся россиянке в первом круге US Open,— не лучшая помощница для того, чтобы выбираться из глубокой ямы. В рейтинге она стоит на 16-м месте, а на двух последних турнирах Большого шлема — Roland Garros и Wimbledon — доходила соответственно до полуфинала и четвертьфинала. В последнее время Конта прибавила в агрессивности, однако технического разнообразия и тактической грамотности в острых розыгрышах ей по-прежнему не хватает. Кстати, в прошлом году Касаткина достаточно уверенно победила Конту в полуфинале Кубка Кремля, а до этого одолела ее в Дубае, отыграв во второй партии два матчбола.

В этот раз перелом тоже вроде бы стоял на повестке дня. Практически без борьбы отдав первый сет, Дарья Касаткина вытянула вторую партию. Но затем Конта, начудившая в нескольких важных розыгрышах в середине встречи, свела свой брак к минимуму, и у Касаткиной снова начались проблемы на своей подаче. В итоге — 6:1, 4:6, 6:2 в пользу британки. За 2 часа 2 минуты ее соперница совершила 34 невынужденные ошибки при 14 очках, выигранных ударами навылет.

Поражение Дарьи Касаткиной означает, что через две недели она потеряет звание первой ракетки России. Оно перейдет к одной из теннисисток, которые на данный момент находятся в рейтинге ниже. Скорее всего, ею окажется Екатерина Александрова, всего за 62 минуты разобравшаяся с 35-летней чемпионкой US Open 2011 года австралийкой Самантой Стосур — 6:1, 6:3.

Первый круг US Open Женщины. Анастасия Севастова (Латвия, 12)—Эжени Бушар (Канада) 6:3, 6:3. Джоанна Конта (Великобритания, 16)—Дарья Касаткина (Россия) 6:1, 4:6, 6:2. Каролина Плишкова (Чехия, 3)—Тереза Мартинцова (Чехия) 7:6 (8:6), 7:6 (7:3). Екатерина Александрова (Россия)—Саманта Стосур (Австралия) 6:1, 6:3. Эшли Барти (Австралия, 2)—Зарина Дияс (Казахстан) 1:6, 6:3, 6:2. Маргарита Гаспарян (Россия)—Присцилла Хон (Австралия) 7:6 (7:4), 6:4. Мужчины. Кеи Нисикори (Япония, 7)—Марко Трунхеллити (Аргентина) 6:1, 4:1, отказ.

Евгений Федяков