Гвардейцы отсыпались на службе

Как стало известно “Ъ”, в Краснодаре бывшие сотрудники вневедомственной охраны Илез Тимурзиев и Аслан Зекох оспаривают свое увольнение из Росгвардии, причиной которого стала публикация на YouTube. В январе этого года анонимный пользователь снял на видео патрульный автомобиль в парке краевой больницы, в котором спали гвардейцы. Стражи порядка признают, что отклонились от маршрута патрулирования, настаивая, что бодрствовали в салоне. Проверка же полиграфом показала, что гвардейцы отсыпались на заданиях не менее пяти раз за год.



Краснодарский краевой суд рассмотрит жалобы бывших сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии Илеза Тимурзиева и Аслана Зекоха, которые не согласны с увольнением со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника правоохранительных органов. Причиной увольнения стало скандальное видео, размещенное на видеохостинге YouTube анонимным пользователем 31 января текущего года. «На видеозаписи видно, что 23 января 2019 года на территории краевой клинической больницы №1 сотрудники вневедомственной охраны старший полицейский Зекох и полицейский-водитель Тимурзиев спали в служебном автомобиле "Лада Гранта"»,— говорится в решении Первомайского суда Краснодара, который отказал экс-росгвардейцам в восстановлении на службе (документ опубликован на официальном сайте суда).

Руководство ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Краснодарскому краю» провело проверку по факту размещения видео и пришло к выводу, что Тимурзиев и Зекох, допустившие грубое нарушение дисциплины, не только скомпрометировали себя, но и нанесли ущерб репутации и авторитету Росгвардии.

О репутационных потерях, по мнению ФГКУ, свидетельствуют неуважительные комментарии в адрес Росгвардии, размещенные под видеосюжетом.

В частности, пользователи интернета возмущаются тем, что бюджетные средства тратятся на выплаты недобросовестным и непрофессиональным сотрудникам силовых структур. Один из пользователей сообщил, что он уже в течение года наблюдает, как машина Росгвардии по ночам стоит в парке краевой больницы, а сотрудники спят.

Адвокат Рустам Гучетль, представляющий в суде интересы экс-росгвардейцев, считает увольнение чрезмерно строгим наказанием. «Мне очень хочется помочь этим молодым ребятам, которые добросовестно служили, но из-за какой-то нелепости в один момент остались без работы»,— рассказал “Ъ” юрист. По словам Рустама Гучетля, гвардейцы Тимурзиев и Зекох не отрицают, что действовали не по инструкции, когда ночью во время патрулирования въехали на территорию больницы. «Однако на это их вынудили обстоятельства — Илез Тимурзиев жаловался на сильные боли в спине и собирался попросить дежурного врача сделать ему укол,— рассказал адвокат.— О том, что машину снимали на видео неизвестные граждане, сотрудники Росгвардии сразу же доложили руководству. Что же касается записи, то ее содержание вызывает сомнения — видео начинается с того момента, когда один из сотрудников Росгвардии выходит из машины. Что происходило до этого, действительно ли Тимурзиев и Зекох спали или они бодрствовали — по видеозаписи мы не можем судить»,— сказал Рустам Гучетль. В настоящее время видеозапись из свободного доступа удалена.

Между тем сон гвардейцев подтверждается не только видеозаписью.

В «результатах психофизиологического исследования с применением полиграфа указано, что Тимурзиев с высокой вероятностью допускал сон на дежурстве в 2018 году более пяти раз продолжительностью от одного до двух часов»,— говорится в результатах служебной проверки.

Анна Перова, Краснодар