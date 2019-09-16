Заявление шведского профессора Магнуса Содерлунда о том, что каннибализм может спасти человечество от голода, стало одной из самых обсуждаемых новостей прошлой недели. Идею подхватило и наше ТВ: в программе Елены Малышевой о здоровье на «Первом канале» ее соведущий-врач отметил, что человечина по составу «мало отличается от других типов мяса». Блогеры включились в дискуссию.

Страшная история

Маша130 : «Расчеловечивание полным ходом идет… Страшные дела творятся».

Спокойствие, только спокойствие

Donna : «Вполне в духе традиционных шуток студентов-медиков и шоу Малышевой, где этические и моральные нормы не к месту».

Вброс на перспективу

ДжанК : «Рассказывают с целью изучить реакцию… Пара лет таких лекций — и народ начнет воспринимать положительно данное предложение. Хотя даже волки своих не едят».

Альтернативщики

Анна Калинина : «Голод? Смотря чем питаться. Я, например, мясо не ем. Рыбу меньше стала есть. Постепенно перехожу на сыроедение. А вообще уже есть люди, которые питаются солнечным светом. Вот интересно, почему об этом не говорят по телевизору?»

Обратная зависимость

Марина76 : «Давно уже из мяса я ем только курицу и индюка, там хоть видно, что птица, а не что-то другое. С такими докторами скоро откажусь и от них. Генная инженерия широко шагает, а люди духовно нищают».

Если кратко

Инна По : «Они озверели!»

Блоги читала Мария Портнягина

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Цифра

426 млрд рублей

составляет суммарный объем нарушений при исполнении бюджета за 2018 год, установила по итогам проверки Счетная палата. Больше всего нарушений было допущено при использовании средств федерального бюджета и оказании услуг населению госучреждениями, в топ-3 также вошли нарушения при госзакупках. На данный момент возбуждено одно уголовное дело, 14 должностных лиц привлечены к административной ответственности.

Источник: Newsru.com

Каждый 10-й работник

врет, чтобы отпроситься с работы, вместо того чтобы назвать реальную причину, показал опрос рекрутингового портала SuperJob. Причем мужчины делают это чаще женщин, а молодые работники — чаще сотрудников постарше. Самой популярной причиной уйти пораньше опрошенные назвали визит к врачу, далее идут дела, касающиеся семьи и детей, и оформление документов. Еще 3% ответили, что выдумывали повод, когда им нужно было пойти на похороны.

Источник: «РИА Новости»

1,4 млн дизлайков

набрал за пару дней ролик российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», опубликованный на YouTube накануне единого дня голосования 8 сентября и выборов в Московскую городскую думу. При 5,2 млн просмотров и 85 тысячах лайков клип, в котором исполнители хвалят московские власти, поставил абсолютный антирекорд в российской зоне видеосервиса. В глобальном рейтинге YouTube по дизлайкам ролик на 40-м месте. В итоге создатели удалили видеозапись.

Источник: РБК

Настроение

Дозировка по возрасту

Каждый пятый россиянин убежден в действенной силе гомеопатии. Больше трети затруднились ответить. Меньше половины из ответов на вопрос, верите ли вы в пользу гомеопатии, выбрали однозначное «нет». Если смотреть по социально-демографическим характеристикам, то среди приверженцев гомеопатии больше женщин — почти каждая четвертая россиянка. Гомеопатии чаще склонны верить люди старшего возраста — таких треть. Дальше по убывающей: среди 35–44-летних — это 24%, 25–34-летних — 16%, тех, кто младше,— 9%. Интересна и «шкала доверия» по материальному положению: у получающих до 30 тысяч рублей в месяц этот показатель — 16%, а пик — 24% — у тех, чей ежемесячный доход превышает 80 тысяч рублей.

Источник: SuperJob