Рейтинг Никола Пашиняна застыл на краю рудника

Премьер Армении Никол Пашинян впервые со времен «бархатной революции» столкнулся с масштабной критикой со стороны населения. К ней привело решение о запуске Амулсарского золотоносного месторождения, которое обещает принести серьезную прибыль в бюджет республики и улучшить ее инвестиционную привлекательность, но вызывает серьезные опасения у местных жителей и населения в целом. По мнению активистов, начало добычи золота в том районе может привести к загрязнению двух символов Армении — озера Севан и минерального источника в Джермуке. Пока Никол Пашинян склоняется к тому, чтобы переубедить протестующих, но взял паузу, чтобы провести дополнительную экспертизу.

Дореволюционный вопрос

Геолого-разведывательные работы на золотоносном месторождении Амулсар, которое в последнее время стало главной политической темой в Армении, были проведены еще в 2006 году. В 2014 году правительство республики выдало разрешение на строительство рудника, а сами работы начались в 2016 году. Местные жители еще тогда были крайне этим недовольны. Дело в том, что рудник расположился неподалеку от города Джермука, известного одноименной минеральной водой, одного из ведущих курортных городов Армении. Протекающие здесь горные реки питают озеро Севан, которое по значимости для страны можно сравнить с российским Байкалом.

Усугубляет ситуацию то, что разработкой разрешили заниматься офшорной компании Lydian International (зарегистрирована на острове Джерси), не имеющей опыта работы в данной сфере и до этого безуспешно пытавшейся зайти на рынок соседней Грузии.

Тем не менее компания обещает, что ее деятельность будет отвечать самым высоким международным стандартам, а сам проект должен стать крупнейшей иностранной инвестицией в истории Армении. По информации Lydian, инвесторы из Великобритании, США (в поддержку строительства рудника неоднократно высказывались послы этих стран), а также Канады уже вложили в Амулсар примерно $400 млн. В бюджет Армении, по предварительным подсчетам, это принесет около $500 млн в виде налогов за десять лет.

Сразу после «бархатной революции», в июне 2018 года, местные жители заблокировали строительство рудника, и власти не стали им препятствовать. Никол Пашинян, как и многие другие армянские оппозиционеры, до прихода к власти был в негласном союзе с экологами — вместе они противостояли прежним властям. Однако сейчас можно с уверенностью сказать, что этот союз распался.

Холодный прием

В августе представители правительства и депутаты парламента от правящего блока «Мой шаг» стали активно говорить об экономических выгодах эксплуатации Амулсарского месторождения, сделав эту тему вновь крайне острой.

Неделю назад Никол Пашинян окончательно занял позицию в поддержку строительства рудника, с которой не согласны экологи и значительная часть населения. Во время прямого эфира на своей странице в Facebook он заявил, что разрешит Lydian International продолжить работы после года простоя. Он сослался на заключение международной экспертизы от компании ELARD, согласно которому грунтовые воды на месторождении не связаны с грунтовыми водами Джермука, Кечутского водохранилища и озера Севан и даже при землетрясении смешение вод практически невозможно.

Сразу после выступления премьера на его страницу обрушился шквал гневных комментариев, которые вновь вынудили Никола Пашиняна взять небольшую паузу. Он сообщил, что аппарат правительства направит в Министерство охраны природы заключение международной компании ELARD по Амулсару, чтобы выяснить, есть ли необходимость повторной экспертизы. К слову, предыдущее исследование обошлось бюджету почти в $400 тыс.

Всю прошлую неделю сам Никол Пашинян и члены его команды не теряли надежды убедить общество в целесообразности открытия рудника. Этой же цели был призван послужить и неожиданный пятничный визит премьера в Джермук. Но эта поездка стала едва ли не самой неудачной с момента его прихода к власти.

Когда премьер, который всегда пытается показать свою близость к народу, прогуливался по улицам, ему со всех сторон кричали «Амулсар без рудника!» и «Амулсар — только гора!».

Политику даже приходилось заходить в квартиры к местным жителям, чтобы побеседовать более спокойно, но слушать его доводы не хотели даже там.

«Этот вопрос может быть решен лишь на основе сбалансированного интереса Республики Армения»,— заявил господин Пашинян собравшимся на площади протестующим. При этом он так и не рискнул посетить общину Гндеваз, жители которой непосредственно участвовали в блокировании рудника.

Активисты на посту

Чтобы узнать мнение жителей региона о ситуации с Амулсаром, корреспонденту “Ъ” пришлось преодолеть трехчасовую горную дорогу из Еревана в Джермук. Прямо у обочины дороги можно увидеть три поста жителей Гндеваза, которым помогают сочувствующие из других городов. Посты представляют собой один-два вагончика на колесах, у каждого из которых стоят небольшие группы людей.

Они охотно идут на контакт, делятся своими опасениями, но многие, особенно молодежь, не хотят представляться. Объясняют это возможным давлением со стороны властей и риском лишиться работы. При этом они все единодушно заявляют, что готовы бороться до конца, даже если премьер Пашинян примет решение все же задействовать рудник.

Молодежь предложила поговорить с Мирдатом Нерсисяном — пожилым жителем села, который всегда активно выступал против рудника и стоял у истоков борьбы за спасение горы Амулсар. Рассказав историю вопроса, он подчеркивает, что на кону будущее Джермука и Гндеваза. По его мнению, после начала эксплуатации рудника эти населенные пункты ожидают вымирание и отток населения. Джермуку он предрекает потерю статуса курорта, а Гндевазу — гибель абрикосовых садов, за счет которых живет большинство селян.

На вопрос “Ъ”, почему же жители села тогда продали свои земли компании, Мирдат Нерсисян заявил, что многих обманули, скрыв риски от строительства рудника и предложив высокую цену, а некоторых запугали тем, что если они сами не продадут свои участки, то при помощи закона «О приоритетном общественном интересе» они будут отобраны за копеечную компенсацию. За квадратный метр обычной земли Lydian International платила 220 драмов (30,5 руб.), а за сады — до 350 тыс. драмов (48,6 тыс. руб.), что по местным меркам достаточно высокая цена.

Туристы, которых в Джермуке всегда немало, в основном знакомы с темой противостояния и поддерживают местных жителей. «Если будет пыль и неудобства, то, конечно, приезжать сюда смысла не будет»,— заявил “Ъ” Геннадий с Украины. С ним согласилась и россиянка Елена.

Впрочем, в Джермуке есть и сторонники эксплуатации рудника, хотя их число невелико. Эти люди надеются, что запуск рудника сможет исправить бедственное положение региона, где привыкли жить на деньги, заработанные на туристах летом. Что же касается экологии, то к этому вопросу они призывают подходить без эмоций и доверять экспертизе ELARD.

Вопрос Амулсарского рудника дал возможность заявить о себе различным оппозиционерам, которые, напомним, практически не могут повлиять на ситуацию в стране.

После прошлогодних парламентских выборов (см. “Ъ” от 10 декабря 2018 года) партии «Процветающая Армения» и «Светлая Армения» получили всего треть мандатов. Их реальный результат был вдвое меньше (8% и 6% соответственно), но по армянским законам ни одна партия не может занимать более чем две трети мест в парламенте. Правящий блок «Мой шаг», напомним, набрал 70,4% голосов.

«Предсказать, как пойдет развитие событий, сейчас сложно,— заявил “Ъ” научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаелян.— Пашинян на распутье и пытается найти выход, удовлетворяющий обе стороны, что на данный момент ему не удается. В обществе серьезный раскол по этому вопросу, и впервые за последний год на стороне новой власти менее половины населения. Это, очевидно, приведет к спаду рейтинга Пашиняна на несколько процентных пунктов, но оппозиция этим воспользоваться не сможет, поскольку основные противники реализации проекта — бывшие и даже нынешние соратники премьера».

Айк Халатян, Ереван; Кирилл Кривошеев