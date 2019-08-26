Чай через сеточку

Бывший глава парфюмерных компаний L’Oreal Russia и Yves Rocher International Жан-Люк Фуше-Крето решил развивать в России и странах СНГ сеть премиальных чайных бутиков Palais Des Thes с помощью партнеров. Компания рассчитывает открыть заведения во всех городах-миллионниках. Но помешать планам могут наблюдающаяся несколько лет стагнация на чайном рынке России и привычка потребителей к невысокой стоимости напитка.

О том, что Palais Des Thes объявила о старте продаж франшизы в России и СНГ, “Ъ” рассказала эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. Эту информацию подтвердил гендиректор Palais Des Thes Жан-Люк Фуше-Крето (до этого он возглавлял парфюмерные компании L’Oreal Russia и Yves Rocher International). Он рассчитывает открыть при помощи франчайзи чайные бутики во всех российских городах-миллионниках.

Паушальный взнос для партнеров составит 80 тыс. руб., инвестиции в открытие одного бутика достигают 7,5 млн руб., роялти — 3% от оборота, срок окупаемости — два года. По собственным данным компании, годовая выручка в первом магазине сети в Москве (средний чек — 1,8 тыс. руб.) достигла 30 млн руб. в год, маржинальность — 58%.

Бренд Palais Des Thes основан чайным сомелье Франсуа-Ксавье Дельмасом в 1987 году в Париже. Сейчас сеть насчитывает 68 бутиков во Франции, Бельгии, США и других странах. Palais Des Thes также поставляет продукцию для премиальных продуктовых сетей, работает в сегменте HoReCa. По собственным данным, в 2018 году оборот достиг €42 млн.

«Несмотря на то что покупательная способность для нашего бренда в России ниже, чем во Франции или США, потребление чая на душу населения здесь выше, поэтому мы рассчитываем, что продажи Palais Des Thes в российских городах могут составить до 20% от общего товарооборота компании»,— надеется господин Фуше-Крето. Совладелец фабрики Ahmad Tea в России Сергей Дашков говорит, что сегмент премиальной продукции занимает не более 2% чайного рынка страны. «Это достаточно фрагментированный сегмент, где нет ярко выраженного лидера»,— добавляет он.

С этим мнением согласен и гендиректор Ассоциации производителей чая и кофе Рамаз Чантурия. По его словам, потребители в России привыкли к относительно невысокой стоимости чая и новому игроку будет сложно создать «критическую массу покупателей, осознающих адекватность высокой цены за продукт». Цена — один из основных сдерживающих факторов в сегменте, подтверждает Сергей Дашков. Впрочем, Анна Рождественская считает, что сетям «Чайная кантата» и «Унция», у которых в том числе есть франчайзинговые магазины (78 и 75 точек соответственно), удается реализовывать премиальные сорта чая.

Между тем, продолжает господин Чантурия, в России в последние годы чайный рынок практически стагнирует. Так, в 2018 году объем импорта чая немного сократился, хотя рынок в денежном выражении вырос на 1%, достигнув почти 170 млрд руб. Это может помешать планам экспансии Palais Des Thes: сети придется скорректировать первоначальные расчеты.

Говоря об экспансии в регионах, госпожа Рождественская отмечает, что сеть сможет снизить стоимость товара за счет более низких, чем в Москве, затрат на аренду и зарплату персоналу. При этом, продолжает эксперт, инвестиции в проект достаточно высоки, что может отпугнуть потенциальных франчайзи. «Часто открытие первых сетевых точек обходится на 20–40% дороже последующих заведений из-за желания открыть флагманский магазин»,— констатирует Анна Рождественская.

Никита Щуренков