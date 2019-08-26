«Дом.РФ» лишил аккредитации арбитражного управляющего

«Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» («Дом.РФ») аннулировал решение об аккредитации арбитражного управляющего Даниила Федичева. Он вел процедуру банкротства шести проблемных застройщиков Ленобласти, квартиры в которых приобрели почти 4 тыс. человек. Эксперты называют отзыв аккредитации довольно редким и даже уникальным явлением.

О том, что «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» («Дом.РФ») лишил аккредитации Даниила Федичева, стало известно в конце прошлой недели. Решение было принято в связи с выявлением факта привлечения господина Федичева к административной ответственности, говорится в сообщении Фонда. В частности, речь идет о решении суда, принятом еще в январе 2016 года. Как следует из материалов дела, тогда Даниил Федичев, являясь конкурсным управляющим ОАО «Тепло-Сервис», несвоевременно опубликовал в ЕФРСБ сообщения о результатах процедур внешнего управления, конкурсного производства и о принятых решениях на заседании комитета кредиторов. Суд назначил ему штраф в размере 25 тыс. рублей.

«Информация Фонда не соответствует действительности. Данные о привлечении меня к административной ответственности находились в открытом доступе. Скрыть их было невозможно, и никто этого не делал. Если они выдали мне аккредитацию, значит, все проверили. Штраф был выплачен, дело закрыто, и оно не имело никакого отношения к банкротству застройщика. Я буду оспаривать незаконные действия Фонда в суде»,— прокомментировал Даниил Федичев сообщение Фонда. Он также добавил, что законом прописан четкий перечень оснований, являющихся поводом для отзыва аккредитации, в числе которых нарушение прав кредиторов, растрата конкурсной массы и пр.

По его словам, сложности во взаимодействии с Фондом начались давно. В частности, он подавал заявление на получение аккредитации арбитражного управляющего 23 раза, но, так и не дождавшись обратной связи, обратился в Генпрокуратуру России. «Спустя две недели после этого меня сразу аккредитовали»,— подчеркнул господин Федичев.

Даниил Федичев вел процедуры банкротства шести проблемных застройщиков, на счету которых восемь жилых комплексов. Это СК «Навис» (ЖК «Созвездие», «Щегловская усадьба», «Шотландия»), «Элемент-бетон» (ЖК «Финские кварталы»), «Константа-девелопмент» (ЖК «Азбука»), «Главстройкомплекс ЛО» (ЖК «Галактика»), «Спецкапстрой СПб» (ЖСК «Охтинский»), «СНВ-Северо-Запад» (ЖК «Город детства»). Квартиры в этих домах купили около 4 тыс. пайщиков и дольщиков.

В Фонде утверждают, что лишение аккредитации не повлияет на достройку этих жилых комплексов, но запрещает господину Федичеву участвовать в новых делах о банкротстве застройщиков. По данным источника “Ъ” в правительстве Ленобласти, господин Федичев освободил себя от обязанностей конкурсного управляющего этих строительных компаний, так как впоследствии аннулирование аккредитации может являться для суда основанием для его дисквалификации. По словам Даниила Федичева, несмотря на решение Фонда, он продолжит выдавать ключи обманутым дольщикам.

Сегодня заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин планирует встретиться в Москве с представителями «Дом.РФ», чтобы обсудить кандидатуру нового конкурсного управляющего. Он предложит назначить одного из участников той же СРО, в которой состоит Даниил Федичев и в распоряжении которой находится вся строительная и конкурсная документация. По словам Даниила Федичева, аккредитация от «Дом.РФ» в этом СРО есть только у его отца — Вадима Федичева. «По новым объектам, достройка которых будет вестись через дочерние организации "Дом.РФ", этой организацией конкурсный управляющий будет назначен самостоятельно»,— уточнили в Госстройнадзоре Ленобласти.

Аннулирование фондом аккредитации арбитражного управляющего — редкое, если не сказать уникальное явление, подчеркивает адвокат «S&K Вертикаль» Иван Бабин. Соответствие требованиям аккредитации должно проверяться при рассмотрении заявки управляющего и при несоответствии привести к отказу в аккредитации уже на этом этапе, поясняет он. Фонд нечасто прибегает к такой серьезной мере, соглашается руководитель практики разрешения споров и банкротства Maxima Legal Сергей Бакешин, указывая, что массовое лишение аккредитации могло бы привести к дефициту управляющих.

Судя по попыткам оспорить отказ в аккредитации, основанием для него чаще всего становится наличие нарушений законодательства о банкротстве в течение трех лет, предшествующих аккредитации, говорит господин Бабин. При этом критерии для установления факта нарушения законодательства (существенное ущемление прав кредиторов, необоснованное расходование конкурсной массы застройщика, непропорциональное удовлетворение требований кредиторов в результате нарушения) являются оценочными и предоставляют правоприменителю свободу усмотрения, объясняет господин Бакешин.

Ольга Кантемирова