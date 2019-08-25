Главные новости к утру 25 августа

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии иметь на форме хорошо различимые идентификационные номера во время выполнения обязанностей в общественных местах. Об инициативе.

Мэрия Москвы сообщила, что в митинг-концерте в честь российского флага на проспекте Сахарова приняли участие более 110 тыс. человек. Всего на различных праздничных мероприятиях в столице было около полумиллиона человек.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал ситуацию с неудавшейся стыковкой пилотируемого корабля «Союз МС-14» с роботом Федором на борту c МКС сложной. Еще одна попытка состоится утром 27 августа. О причинах неполадок.

Лидеры стран G7 обсудили вопрос о восстановлении формата G8 с участием России, сообщило Kyodo. Подробности встречи источник агентства не уточнил, заявив, что ее содержание «ни за что не будет разглашено». Президент США Дональд Трамп при этом заявил о достижении прогресса на саммите.

КНДР заявила об успешных испытаниях новой ракетной пусковой установки. Подробности о новом вооружении пока не сообщались. Тестированием руководил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

В Москве на следующей неделе ожидается похолодание. Температура не вернется к 20-градусным значениям до конца месяца.