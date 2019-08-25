КНДР заявила об успешных испытаниях новой ракетной установки

Северная Корея сообщила о проведении успешных испытаний новой ракетной пусковой установки, передает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. Они состоялись 24 августа под руководством лидера КНДР Ким Чен Ына.

Отмечается, что ракетная установка является «сверхмассивной». Подробности о вооружении не раскрываются.

Напомним, КНДР уже заявляла об испытаниях «нового оружия» 10 августа, детали не сообщались. При этом в августе Северная Корея провела уже несколько ракетных запусков, последний — 24 августа, в сторону Японского моря. В связи с этим Токио выразило решительный протест и заявила о «явном нарушении» резолюций Собвеза ООН.