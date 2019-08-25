Трамп заявил о прогрессе на переговорах лидеров G7

Президент США Дональд Трамп положительно оценил итоги переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также с лидерами стран G7. «Обед с Эмманюэлем (Макроном.—“Ъ”) был лучшей встречей, которую мы когда-либо проводили. Кроме того, вечерние переговоры с мировыми лидерами прошла очень хорошо. Достигнут прогресс!», — написал господин Трамп в Twitter.

Ранее представитель японского правительства сообщил агентству Kyodo, что лидеры стран G7 обсудили вопрос о возможном восстановлении формата G8 с Россией. Однако он заявил, что содержание встречи «ни за что не будет разглашено».

Саммит G7 начался в субботу, 24 августа, во французском городе Биарриц. Накануне мероприятия президент США Дональд Трамп предложил поднять вопрос восстановления работы G8, пригласив на саммит в 2020 году Россию. Президент Франции Эмманюэль Макрон был единственным из политических лидеров, кто поддержал эту инициативу. Однако он уточнил, что без выполнения минских соглашений восстановление «восьмерки» было бы ошибкой. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава правительства Великобритании Борис Джонсон выступили против инициативы.

Напомним, Россию исключили из G8 в марте 2014 после присоединения Крыма — на тот момент она была председателем политического клуба. Саммит лидеров стран, который планировалось провести в Сочи, не состоялся.

О перспективах диалога в Биаррице о восстановлении G8 читайте в материале “Ъ” «В одну “семерку” нельзя войти дважды».