Рогозин назвал сложной ситуацию со стыковкой «Союза» с МКС

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил в Twitter, что ситуация с неудавшейся стыковкой пилотируемого корабля «Союз МС-14» с роботом Федором на борту c МКС является сложной, однако она находится под контролем. Он уточнил, что при стыковке корабля возник сбой аппаратуры на МКС, «которая отвечает за безопасное сближение и шлюзование». Еще одна попытка будет проведена рано утром 27 августа.
Завтра Александр Скворцов по штатной процедуре проведёт дополнительную тренировку на бортовом тренажере по перестыковке "Союза МС-13".— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 24 августа 2019 г.
Ситуация сложная, но находится под контролем.
Чтобы выполнить еще одну попытку, в понедельник, 26 августа, сначала будет в ручном режиме произведена перестыковка корабля «Союз МС-13» со стыковочного узла на агрегатном отсеке модуля «Звезда» на стыковочный узел модуля МИМ2, куда не смог пристыковаться в автоматическом режиме «Союз МС-14».
«В настоящее время корабль "Союз МС-14" находится в штатной закрутке на Солнце в ожидании повторной стыковки»,— сообщил господин Рогозин.
Робота Федора создали в 2015 году. Предполагалось, что он заменит человека в спасательных операциях или в космосе. Планировалось, что робот пробудет на МКС около двух недель и станет помощником космонавтов на станции, в том числе в работах в открытом космосе.
О задачах андроида в космосе читайте в материале “Ъ FM” «Робот Федор составит компанию экипажу МКС».
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