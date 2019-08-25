Мэрия заявила о более 110 тыс. участниках митинг-концерта в честь флага России

Более 110 тыс. человек приняли участие в мероприятиях на проспекте Сахарова в честь 350-летия российского флага, сообщает мэрия Москвы. Отмечается, что флешмоб, во время которого свыше тысячи человек растянули полотно размером 2 500 кв. м., попал в книгу рекордов России. Всего по столице в праздничных гуляньях приняли участие около полумиллиона человек, добавляют власти.

24 августа в честь Дня флага России на проспекте Сахарова был организован митинг-концерт «Герои рядом с нами» с участием эстрадных звезд. Организаторы ожидали, что на мероприятие придут около 100 тыс. человек, в согласованной заявке говорилось о 50 тыс. По данным МВД, мероприятие посетили более 100 тыс. человек (на 15:27). На митинг-концерте задержали девять активистов «бессрочного протеста».

Напомним, все заявки, поданные оппозицией на проведение 24 августа митингов за честные выборы в Мосгордуму, мэрия не одобрила, сославшись на проведение государственного праздника.

О том, как проспект Сахарова отдали под митинг-концерт в честь триколора, читайте в материале “Ъ” «Флаг в хорошие руки».