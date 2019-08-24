Главные новости к утру 24 августа

Президент США Дональд Трамп объявил о новых ответных пошлинах на товары из Китая. Дополнительное повышение в сентябре и октябре составит 5% по сравнению с ранее анонсированными пошлинами. Действия Вашингтона связаны с решением китайских властей о введении пошлины на импорт товаров из США на $75 млрд.

Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что зависимость мира от доллара США как резервной валюты слишком рискованна, и предложил заменить его новой цифровой валютой. Она должна быть основана на глобальной корзине товаров и обеспечивать равновесие для всей мировой системы.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовит ряд рекомендаций по улучшению безопасности полетов, в том числе по орнитологической ситуации в аэропорту Жуковский. Там 15 августа Airbus А321 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в кукурузном поле из-за столкновения со стаей чаек.

Крупнейший контейнерный перевозчик из Франции CGA CGM отказался использовать Севморпуть. Свое решение транспортная компания объясняет заботой о природе.

27 августа правительство Белоруссии представит программу интеграции с Россией президенту страны Александра Лукашенко. После этого проект будет опубликован, «чтобы у общественности были сняты опасения по поводу вопросов суверенитета и других».

Первый случай смерти в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, зафиксирован в штате Иллинойсе в США, сообщает Департамент здравоохранения штата (IDPH). По его данным, пациент умер после тяжелого респираторного заболевания из-за курения вейпа.

Американка Скарлет Йоханссон второй раз стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире, согласно ежегодному рейтингу журнала Forbes. Сумма ее дохода за 2019 год составила $56 млн. Далее следуют София Вергара ($44,1 млн) и Риз Уизерспун ($35 млн).