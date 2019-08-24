10 завоеваний золотом



Первой крупной сделкой правительства Соединенных Штатов стало приобретение в 1803 году у Франции Луизианы — территории площадью 2,1 млн кв. км. Первоначально США намеревались купить у Франции только Новый Орлеан с окрестностями, но неожиданно Наполеон, крайне нуждавшийся в средствах на военные цели, предложил им приобрести всю Луизиану за $15 млн (80 млн франков). Часть средств была задействована при взаимозачете долгов между Францией и США. Окончательная сумма составила $8,8 млн. В результате сделки площадь США увеличилась вдвое. Покупка Луизианы — одна из крупнейших в истории сделок с землей. Теперь на этой территории расположены шесть штатов целиком и еще девять частично.



Аляска была продана в 1867-м, в царствование Александра II, за $7,2 млн. Убыточная, слабо защищенная, с трудом снабжавшаяся через полмира, Русская Америка едва сводила концы с концами. Еще одним доводом было сохранение «тесного союза» с США и устранение всех потенциально спорных моментов. В то же время Россия видела больший потенциал в экспансии в Среднюю Азию с перспективой выхода к южным морям. Американцы быстро обнаружили на новой территории золото, о чем русское правительство знало, но скрывало: узнай об этом Великобритания, можно было лишиться Аляски бесплатно. 18 октября 1867 года состоялась официальная передача территории. В 1959 году Аляска стала 49-м штатом США.



В 1896 году на Филиппинах началось восстание против испанского владычества. Жители Филиппин хотели независимости, но в одиночку одолеть Испанию не могли. На горизонте оказались США, которые обещали филиппинцам независимость и начали с Испанией войну. В декабре 1898 года война завершилась подписанием Парижского мирного договора. По нему Испания передала Филиппины в управление США, получив в качестве компенсации $20 млн. В 1934 году США ввели на этой территории внутреннее самоуправление, а в 1946 году Филиппины получили полную независимость от Соединенных Штатов.



Кроме Луизианы существует еще несколько примеров приобретения крупных территорий американцами. Так, договор Адамса—Ониса, подписанный в 1819-м между США и Испанией, зафиксировал передачу Флориды от Испании Соединенным Штатам. Однако в документе указывалось, что он не касается подданных королевства. Любой испанец мог требовать компенсацию за причиненные неудобства. Для урегулирования этих споров была учреждена специальная комиссия. По итогам ее работы американское правительство выплатило подданным Испании около $5 млн.



В 1854 году американский дипломат Джеймс Гадсден заключил американо-мексиканский договор, в результате которого США за $10 млн получили долину Месилья площадью около 120 тыс. кв. км. — территории между реками Колорадо, Хила и Рио-Гранде. Необходимость ее приобретения объяснялась планами по строительству транстихоокеанской железной дороги. Ныне эти территории составляют часть штатов Аризона и Нью-Мексико. Это было последнее серьезное расширение материковой части территории США, сформировавшее их границу с Мексикой. Ранее по итогам американо-мексиканской войны Соединенные Штаты получили еще 2,3 млн кв. км мексиканской земли.



В 1721 году по итогам Северной войны (шла с 1700 года) русские войска захватили Прибалтику, Финляндию, делали вылазки на территорию Швеции. Ништадтский мир зафиксировал победу, но большой выгоды не принес: Финляндию Петр I вернул Швеции. По договору к России перешла Ингерманландия, часть Карелии, Эстляндия и Лифляндия, но Швеции пришлось платить 2 млн ефимков (1,3 млн серебряных рублей) компенсации. В наши дни Эстляндия — северная часть Эстонии, а Лифляндия — часть Латвийской и Эстонской республик.



В XVII-XVIII веках Виргинские острова были разделены между Великобританией (сегодня это Британские Виргинские Острова) и Данией. В 1917 году датская часть архипелага была продана США за $25 млн, что равнялось полугодовому бюджету Дании. Одной из причин сделки стала угроза оккупации Датской Вест-Индии немецкими войсками. В 1927 году жители Американских Виргинских Островов получили гражданство США, но без права участия в выборах президента и в Конгресс США. До 1954 года острова управлялись Министерством внутренних дел США. Затем они получили статус неинкорпорированной организованной территории США. Вопросы внешней политики, обороны и финансов остались в ведении Штатов.



На территории современной Латвии с 1567 по 1795 год находилось небольшое Герцогство Курляндское. Во времена правления герцога Якоба фон Кеттлера у него появились свои колонии — остров Тобаго у берегов Центральной Америки и форты в устье реки Гамбия в Африке. Северная война 1655–1660 годов подорвала могущество Курляндии и лишила ее возможности защищать свои колонии. В 1659 году Новая Курляндия в Африке была бесплатно отдана Нидерландам, а вот остров Тобаго был продан Великобритании в 1690 году, но сумма не раскрывалась. Ныне Тобаго входит в состав независимого государства Тринидад и Тобаго.



Открыв остров, который ныне называют «сердцем Нью-Йорка», в 1609 году, голландцы построили на нем форт Новый Амстердам, после того как в 1626-м губернатор Новых Нидерландов Петер Минейт выкупил у местных индейцев (они жили на территории нынешнего квартала Инвуд) остров за безделушки (бижутерию, одежду, ножи), стоившие не более 60 гульденов (24 доллара). Теперь Манхэттен — историческое ядро Нью-Йорка и одно из его пяти боро (административная единица деления города) с населением 1 млн человек, а оценка земель острова составляет, ориентировочно, 49 млрд долларов.