В Калужской области ФСБ пресекла деятельность экстремистов, собиравших деньги для ИГ

ФСБ России пресекла деятельность религиозно-экстремистской ячейки в Калужской области, которая занималась сбором средств для террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Это произошло в рамках уголовного дела, сообщается на сайте службы безопасности.

В ячейке состояли шесть «уроженцев государств Центрально-Азиатского региона». По указанию эмиссаров террористической организации они собирали и отправляли деньги в Сирию.

Сейчас правоохранительные органы проводят следственные действия и необходимые оперативно-разыскные мероприятия.