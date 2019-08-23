В Калужской области ФСБ пресекла деятельность экстремистов, собиравших деньги для ИГ

ФСБ России пресекла деятельность религиозно-экстремистской ячейки в Калужской области, которая занималась сбором средств для террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Это произошло в рамках уголовного дела, сообщается на сайте службы безопасности.
В ячейке состояли шесть «уроженцев государств Центрально-Азиатского региона». По указанию эмиссаров террористической организации они собирали и отправляли деньги в Сирию.
Сейчас правоохранительные органы проводят следственные действия и необходимые оперативно-разыскные мероприятия.
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