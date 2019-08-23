Средняя выплата по ОСАГО в 2019 году выросла на 4,3%

В 2019 году средняя выплата по ОСАГО в России выросла на 4,3% и составила 66,9 тыс. руб., сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

За первые семь месяцев страховщики собрали с автовладельцев на 4,2% меньше, чем в январе-июле прошлого года. Общая сумма премий составила 123,5 млрд руб. При этом сумма выплат по страховым случаям составила 88 млрд руб., увеличившись на 10,4% по сравнению с 2018 годом.

«Тренд на снижение размера премии и рост выплат наблюдается на протяжении всего года. В качестве причин снижения стоимости ОСАГО мы отмечаем возрастающую конкуренцию между страховщиками – участниками рынка в результате расширения тарифного коридора с 9 января этого года,— заявил президент РСА Игорь Юргенс. — Также влияние на размер премии, очевидно, оказывает изменение подхода к учету коэффициентов 'возраст-стаж' и 'бонус-малус' в результате чего расчёт премии стал более гибким».

Напомним, в мае президент России Владимир Путин подписал проект поправок Минфина к закону об ОСАГО, юридически приравняв бумажные полисы ОСАГО к электронным.