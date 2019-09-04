Опора для электронной торговли

В первом квартале 2019 года «Почта России» начала промышленную эксплуатацию нового логистического центра «Внуково-2». Сейчас он является вторым по величине в России после принадлежащего предприятию «Внуково-1», площадь которого составляет 65 тыс. кв. м. По словам заместителя генерального директора компании по логистике Игоря Чебунина, запуск сортировочного центра «Внуково-2» является важным шагом, направленным на реализацию логистического потенциала национального почтового оператора и создание опорной инфраструктуры рынка электронной коммерции в нашей стране.