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Современные сортировочные машины обрабатывают письменную корреспонденцию со скоростью 12 писем в секунду

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Опора для электронной торговли

Новый логистический почтовый центр запущен в эксплуатацию

"Business Guide Национальный логистический оператор". Приложение от , стр. 5

В первом квартале 2019 года «Почта России» начала промышленную эксплуатацию нового логистического центра «Внуково-2». Сейчас он является вторым по величине в России после принадлежащего предприятию «Внуково-1», площадь которого составляет 65 тыс. кв. м. По словам заместителя генерального директора компании по логистике Игоря Чебунина, запуск сортировочного центра «Внуково-2» является важным шагом, направленным на реализацию логистического потенциала национального почтового оператора и создание опорной инфраструктуры рынка электронной коммерции в нашей стране.


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