Защита и нападение

Франческа Амфитеатроф показала свою первую коллекцию haute joaillerie в качестве полноправного ювелирного артистического директора Louis Vuitton. Она называется Riders of The Knights и посвящена вовсе не рыцарям в сияющих доспехах, как можно было бы подумать по названию. Но сияющие доспехи тут есть, причем в разных вариациях

Не рыцарям, а средневековым героиням, которые оставили след в мире рыцарей и, как написано в пресс-релизе, «преодолевали поставленные границы и выковывали свою собственную судьбу». Не уверена, что так уж много женщин Средневековья исторически, а не кинематографически что-то преодолевали и были воплощением решимости и независимости, но то, что другого месседжа у женщины, возглавившей ювелирное подразделение такого мощного дома, как Louis Vuitton, в наше время быть не могло, в этом нет сомнений. Конечно, Франческа Амфитеатроф начала с женской силы и решимости, и, конечно, ей близки эти ценности. Но эстетическое воплощение для этой общей сейчас темы она выбрала вполне оригинальное — далеко не каждый раз для прославления силы и независимости женщин нам предлагают посмотреть на драгоценности, сделанные по мотивам средневековых крепостей, кодексов, доспехов и оружия.

Надо сказать, что концепт — концептом, а красота — красотой, и они в этой коллекции друг другу совершенно не мешают, а работают друг на друга. Франческе важно было найти ключевые эстетические элементы, вокруг которых она построит свою собственную ювелирную историю, сохраняя при этом базовые принципы ювелирного стиля Louis Vuitton — строгость, геометричность, общий флер ар-деко и, конечно, постоянную игру с монограммами. И она их нашла именно тут — в решетках, подъемных мостах, фонарях, воротах, башнях и колодцах средневекового замка, в латах, щитах, мечах и копьях средневековых рыцарей, в их гербах и штандартах. И что бы это ни символизировало, получилось выразительно и эффектно.

Самый впечатляющий предмет коллекции — и с точки зрения техники, и с точки зрения эстетики — это колье-чокер Le Royaume, широкое, во всю шею, сделанное по мотивам той части рыцарских доспехов, которая называлась gorget, или латный воротник, и защищала горло. Получилось колье (это слово, кстати, тоже принадлежит описанию доспехов), напоминающее сетку, чье переплетение отсылает к подъемной решетке замка, а нижняя часть — к цепям подъемного моста. При этом оно абсолютно пластично и подвижно, прилегает к шее с идеальностью не металла, но ткани. В центре — великолепнейший королевский синий сапфир на 19,31 карата, а саму решетку/сетку составляют примерно 1600 бриллиантов.

В этой же части коллекции, Le Royaume, есть серия сотуаров с квадратными подвесками-клетками, где внутри закреплены жемчужины разных оттенков, каждое сочленение отмечено драгоценным камнем, а передняя створка открывается. И это остроумно и необычно.

Украшения La Reine — это аквамарины, причем впечатляющего качества. Франческа рассказывает, что она применила все свои риторические таланты, чтобы убедить руководство Louis Vuitton купить эти камни, и результат получился впечатляющий. Здесь есть сотуар с подвеской с огромным аквамарином, заключенным в ажурную сферу. И колье с девятью аквамаринами голубого оттенка Santa Maria общим весом в 153 карата, где для каждого камня изготавливалась своя собственная уникальная оправа.

Тут, в La Reine, несколько пар асимметричных длинных сережек, где рукоятки мечей, наконечники копий и детали монограммы Louis Vuitton составляют единое эстетическое целое, и это отлично придумано. Во всей коллекции вообще много остроумной игры с монограммами: например, в кольце с аквамарином La Reine геральдические лилии и мечи асимметрично вытягиваются и становятся закрепкой для камня, перемежаясь с виттоновским четырехлистником, и он вписывается в ту же геральдическую историю. А в кольце Le Royaume сапфир закреплен так, что сверху он выглядит как этот самый виттоновский цветок на четыре лепестка.

Франческа Амфитеатроф поддерживает в этой коллекции еще одну виттоновскую ювелирную традицию — игру с драгоценными камнями и самоцветами. Тут, в Le Talisman, есть сложноустроенное и благородно просто выглядящее колье из бриллиантов и сапфиров с центральной подвеской-диском из ляпис-лазури, на которой изумрудами и бриллиантами выложена монограмма-цветок. 70 сапфиров и 100 изумрудов, круглая и багетная огранка, кропотливая работа полировщиков, много месяцев ручного труда. Эта же игра, но с ониксом, изумрудами, бриллиантами и монограммами — в L’Intuition: в сережках и самом, на мой взгляд, оригинальном кольце-перстне коллекции, где на плоской поверхности оникса закреплен изумруд (причем ушки-закрепки из желтого золота, а все остальное — из белого) и бриллиантовый цветок-монограмма, а края выложены бриллиантовыми багетами.

La Cavaliere посвящена шпинели, глубокого красного цвета с оранжевыми всполохами в глубине, окруженной, на контрасте, сотнями бриллиантов. Здесь больше всего именно декоративных мотивов, больше всего отсылок к средневековым украшениям — пряжкам, фермуарам, нагрудным цепям. А в Les Armoiries, помимо колье, состоящего из двух линий бриллиантов, скрепленных в центре большим ярким желтым сапфиром, есть самые, пожалуй, хитовые украшения всей этой коллекции — броши в виде кинжалов, в которых сила и даже некоторая жесткость соединяются с веселой легкостью.

На премьере коллекции Riders of The Knights во время кутюрной недели в Париже было показано 50 украшений, но далее Франческа обещает постепенно дополнить коллекцию еще 50-ю. В целом же нужно сказать, что дебют Франчески Амфитеатроф в таком сложном и капризном деле, как haute joaillerie, удался не хуже, чем ее дебют с коммерческой коллекцией B Blossom. И теперь можно говорить про ее стиль — строгий, смелый, независимый и сильный.