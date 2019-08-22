«Умный дом» — больше, чем просто датчики

Компания «Портал-Автоматика» рассказала о том, какой дом на самом деле является «умным»

«Умный дом» — это не просто система датчиков и устройств, которые обеспечивают безопасность и комфорт жителям. Как отмечает директор компании «Портал-Автоматика» Павел Кочуров, это единый организм, который нужно тщательно продумать, начиная с входа на территорию, заканчивая длительным отъездом в отпуск.

Грамотный подход

«Прежде, чем устанавливать систему "Умный дом", хозяин должен понимать, что он хочет. Мы никогда не угадаем, чем человек будет пользоваться в доме, а чем нет. Поэтому лучше какое-то время пожить в доме, понять, что вам там нужно, а потом уже через месяца три-четыре устанавливать такую систему. При этом «хотелки» можно реализовать практически все. В этом помогут наши специалисты»,— отмечает Павел Кочуров.

Закладываем сценарии

Система «Умный дом» может работать по разным сценариям, заложенным в контроллер. Этот прибор является центром управления, он руководит всеми режимами и подает сигналы датчикам.

Каждый элемент системы может работать как автономно, так и в связке с остальными по определенному сценарию. В первом случае оборудованием управляете через смартфон вы. Во втором — устройства «общаются» между собой и выполняют свои функции в зависимости от поставленной задачи.

Встреча

К примеру, можно заложить сценарий, когда дом «встречает» своих хозяев. Подойдя к территории дома, мыоткрываем калитку, после чего сразу же загорается подсветка дорожки к крыльцу. Далее датчик движения определяет, что мы дошли до дома, и посылает сигнал реле, которое включает освещение внутри. После того как мы зашли в дом, наружное освещение отключается, поскольку оно больше не нужно.

Ночь

Можно заложить сценарий на конкретное время суток. В конце дня, когда хозяева ложатся спать, освещение автоматически переходит в ночной режим. И если ночью кто-то решил сходить на кухню, чтобы выпить воды, основной свет включаться не будет, включится лишь светодиодная дорожка на полу. Такую систему специалисты компании «Портал-Автоматика» могут установить с привязкой как к датчикам движения, так и к датчикам звука.

Утро

«Для того чтобы перейти на утренний режим, достаточно сказать"Good Morning". Пока мы чистим зубы, в это время сама включается кофеварка и варит нам кофе. Единственный нюанс — кофе и воду туда надо залить заранее»,— подчеркивает руководитель компании.

Отпуск

Дом можно запрограммировать на время длительного отъезда хозяев. При таком сценарии датчики движения не будут реагировать на домашних питомцев, а перейдут на другой режим. Автоматически включается режим охраны. Кроме того, дом сам сменит температуру воздуха и будет потреблять меньше тепла, но к приезду хозяев он установит запрошенную ими температуру. Управлять домом можно дистанционно с помощью приложения на мобильном устройстве.

Работа профессионалов

«Это тот формат Умного дома, в котором он должен существовать. Это более глубокий подход и здесь требуется профессиональный подход, команда инсталляторов. Установить отдельные элементы просто, но если делать полноценный дом со всеми режимами, на это нужно время», — говорит господин Кочуров. По его словам, на составление такой системы специалистам его компании может потребоваться от одного дня до месяца в зависимости от ее уровня сложности, количества сценариев и необходимых для них устройств.

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