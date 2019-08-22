Татарстан вошел в десятку регионов России с наибольшим уровнем смертности

Татарстан занял десятое место среди российских регионов, где зафиксирован наибольший уровень смертности. Число умерших за первое полугодие текущего года составило 21, 5 тыс. человек, что на 2 тыс. человек больше прошлогодних показателей, говорится в сообщении Росстата.

При этом за первые шесть месяцев в Татарстане родились 20,6 тыс. человек. Таким образом в регионе зафиксирована естественная убыль населения. Первое место по уровню смертности в России заняла Москва, где число умерших составило свыше 60 тыс. человек, а число рожденных – 67 тыс. В пятерке также оказались Московская область (46 тыс. умерших и 33,7 тыс. рожденных соответственно), Краснодарский край (35,8 тыс. и 28,6 тыс.), Санкт-Петербург (30,2 и 24,5 тыс.) и Свердловская область (29,6 и 23 тыс.).

"Ъ-Казань"