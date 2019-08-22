Путин предупредил о рисках зависимости угольной отрасли от экспорта

Президент России Владимир Путин обратил внимание на последствия, которые могут возникнуть вследствие зависимости угольной отрасли от экспортных рынков. «В 2018 году у нас внутреннее потребление выросло до 180 млн тонн, а на экспорт мы отправили 210 млн тонн. Растущая зависимость от внешних рынков создает определенные угрозы, определенные риски, имею в виду волатильность этих внешних рынков»,— сказал он на встрече с руководителями угледобывающих регионов (стенограмма опубликована на сайте Кремля).

Господин Путин также указал на разницу в условиях работы между российскими предприятиями и зарубежными конкурентами, которую нужно принимать к сведению. «Там у них логистические условия лучше, чем у нас, потому что у них центры добычи находятся ближе к местам отгрузки, логистическая составляющая у них меньше»,— сказал президент.

Владимир Путин отметил в начале встречи, что в угольной отрасли нужно эффективнее решать насущные проблемы. Необходимо обеспечивать достойными условиями труда шахтеров, внедрять современные технологии, наращивать инвестиции в надежные системы безопасности. Кроме того, нужно реализовывать программы в сфере социальной поддержки работников и жителей регионов. Особое внимание нужно уделять экологии.

«Гнаться за миллионами тонн добычи в ущерб природе — это опасно, а значит, недопустимо. Так же как и забывать о том, как и чем живут люди, есть ли в регионах работа для членов семей, как обстоит дело с дошкольными учреждениями, с учреждениями здравоохранения, образования, с благоустройством шахтерских городов и поселков»,— отметил господин Путин.

О том, чем грозит российским производителям избыток угля на европейском рынке, читайте в материале “Ъ” «Замкнутый многоугольник».