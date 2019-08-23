«Техническое»

В Мещанском районном суде Москвы 23 августа прошло самое быстрое заседание за всю историю процесса по делу «Седьмой студии»: участники сразу согласились перенести слушания на 11 сентября из-за отпуска Дмитрия Харитонова, адвоката Кирилла Серебренникова.

14:12. Судья спрашивает, возможно ли продолжение заседания в отсутствие адвоката Серебренникова. Защита в полном составе выступает против. Прокурор Резниченко также говорит, что нельзя проводить заседание в отсутствии защитника одного из обвиняемых, и просит перенести заседание. Судья соглашается и назначает следующее заседание на 11:00 11 сентября.

14:09. Входит судья Ирина Аккуратова. Заседание начинается. Госпожа Аккуратова говорит, что в суд поступили ходатайства от адвоката Карпинской, что несколько дней в сентябре она будет в командировке; от Харитонова, что он также будет отсутствовать несколько дней; также поступило ходатайство от адвоката Лысенко, что он не сможет быть в конце августа.

14:08. «Чьи сумки?»,— спрашивает пристав. Видеокорреспондент забегает и забирает сумку. «Еще чей рюкзак?». Забирают и рюкзак.

14:05. В зал пустили фото- и видеокорреспондентов. Серебренникова спрашивают: «Кирилл, как ваше настроение?». «В суде не спрашивают»,— отвечает вместо режиссера адвокат Поверинова. На этом общение с прессой заканчивается.

14:00. Всех приглашают в зал. Проходят и прокуроры — Олег Лавров и Михаил Резниченко.

13:58. Пришел Кирилл Серебренников.

13:49. На прошлом заседании Дмитрий Харитонов, адвокат Кирилла Серебренникова, сообщил суду, что из-за отпуска не сможет присутствовать на заседании 23 августа, однако судья Ирина Аккуратова все же назначила слушания на эту дату. В беседе с “Ъ” адвокат Поверинова сказала, что на сегодняшнем заседании не стоит ждать чего-то особенного, и назвала его «техническим».

13:44. Почти сразу за ним — обвиняемый Юрий Итин и его адвокат Юрий Лысенко.

13:44. На 43-е заседание по делу «Седьмой студии», назначенное на 14:00, за полчаса пришли обвиняемая Софья Апфельбаум, адвокаты Ирина Поверинова и Ксения Карпинская. Через 10 минут на четвертый этаж суда, к залу 428, где проходят заседания, подошел еще один обвиняемый Алексей Малобродский.

Фигурантами по делу проходят пять человек. Среди них — режиссер Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и продюсер Екатерина Воронова (находится в международном розыске). Их обвиняют в хищении не менее 133 млн руб., выделенных на проект «Платформа» с 2011 года по 2014 годы. Все фигуранты отрицают вину.