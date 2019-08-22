«Рубин» продал картонную фигуру игрока сборной России дороже стоимости самого футболиста

Казанскому «Рубину» удалось продать картонную фигуру с изображением экс-футболиста команды Алексея Сутормина дороже, чем стоимость самого игрока. Фигура была продана за 85 тыс. руб., хотя сам полузащитник был куплен за 50 тыс., говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Деньги от продажи картонной фигуры передадут в качестве солидарных выплат, которые прописаны в регламенте Российского футбольного союза. Их должны выплачивать клубы, совершившие трансфер футболиста. Выплаты предназначаются бывшим командам и академиям, где игрок числился до 23 лет.

Алексей Сутормин перешел из «Оренбурга» в «Рубин» в конце июня, а спустя несколько дней он ушел в питерский «Зенит». Стало известно, что казанцы заплатили за переход игрока 50 тыс. руб., столько же отдал за футболиста и «Зенит».

"Ъ-Казань"